В американском штате Джорджия школьник во время занятий ранил учителя ножом

Ученик средней школы города Лилберн штат Джорджия был арестован в понедельник за нападение с применением холодного оружия на преподавателя.

Об этом сообщила телекомпания NBC.

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Школьник, имя которого телеканал не назвал, ударил преподавателя ножом прямо во время занятий. Учителя госпитализировали и, как ожидается, он выздоровеет. После нападения мужчина не потерял сознание и самостоятельно говорил с теми, кто первым успел на помощь.

Как подтвердил директор школы, нападающий "был немедленно взят под стражу", а "все остальные ученики находятся в безопасности". Причина нападения устанавливается.

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков - студент этого же колледжа.