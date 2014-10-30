В Андреевской церкви открыли фотовыставку, посвященную АТО (Фото)
В Андреевской церкви открылась фотовыставка "Донбасс: война и мир."
В экспозицию вошли 60 фотографий, передающих столкновение войны и мира на востоке Украины.
На выставке представлены работы не только профессиональных фотографов и журналистов, но и местных жителей, бойцов АТО, волонтеров и народных депутатов.
8 декабря эту выставку откроют в Брюсселе, чтобы европейское сообщество смогло лучше узнать, что происходит на востоке Украины.
Выставку организовали при содействии УПЦ Киевского патриархата и Национального военно-исторического музея Украины.
Источник: Телеканал новостей "24"
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября , 13:30
В Украине массово оправдывают пьяных водителей30 августа , 11:35
На выставке показали беспилотные микроавтобусы ГАЗель30 августа , 17:35