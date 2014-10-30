11:09
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, 25 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА

      В Андреевской церкви открыли фотовыставку, посвященную АТО (Фото)

      1214 Читати новину українською
      В Андреевской церкви открыли фотовыставку, посвященную АТО (Фото)
      / Телеканал новостей "24"

      В Андреевской церкви открылась фотовыставка "Донбасс: война и мир."

      В экспозицию вошли 60 фотографий, передающих столкновение войны и мира на востоке Украины.

      На выставке представлены работы не только профессиональных фотографов и журналистов, но и местных жителей, бойцов АТО, волонтеров и народных депутатов.

      8 декабря эту выставку откроют в Брюсселе, чтобы европейское сообщество смогло лучше узнать, что происходит на востоке Украины.

      Выставку организовали при содействии УПЦ Киевского патриархата и Национального военно-исторического музея Украины.

      Теги: Война на Донбассе АТО Новости культуры
      Источник: Телеканал новостей "24"
      powered by lun.ua
      Новости за 30 октября 2014
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нападение на украинские корабли в Азовском море: последние новости
      сегодня , 10:37 Нападение на украинские корабли в Азовском море: последние новости
      13592
      "Господі, нєфть поднімі!" Або Хроніки пікіруючої Росії
      сегодня , 10:30 "Господі, нєфть поднімі!" Або Хроніки пікіруючої Росії
      Дід Панас 1065
      В Украине могут объявить военное положение: что это значит
      сегодня , 08:53 В Украине могут объявить военное положение: что это значит
      Олена Капустян 1 46322
      Главные новости 25 ноября: агрессия РФ в Азовском море и президент Латвии на Донбассе
      сегодня , 08:02 Главные новости 25 ноября: агрессия РФ в Азовском море и президент Латвии на Донбассе
      34541
      Будет ли большая война с РФ: несколько важных вопросов о военном положении
      сегодня , 07:33 Будет ли большая война с РФ: несколько важных вопросов о военном положении
      Юрій Бутусов 11342
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Главные новости 1 мая: первомайские демонстрации и Армения дальше без премьера
       2 мая , 08:01
      В Украине не спадает вспышка кори: только за последнюю неделю заболели 1300 человек
       3 июня , 11:54
      В Украине массово оправдывают пьяных водителей
       30 августа , 11:35
      На выставке показали беспилотные микроавтобусы ГАЗель
       30 августа , 17:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук