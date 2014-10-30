В Андреевской церкви открыли фотовыставку, посвященную АТО (Фото)

В Андреевской церкви открылась фотовыставка "Донбасс: война и мир."

В экспозицию вошли 60 фотографий, передающих столкновение войны и мира на востоке Украины.

На выставке представлены работы не только профессиональных фотографов и журналистов, но и местных жителей, бойцов АТО, волонтеров и народных депутатов.

8 декабря эту выставку откроют в Брюсселе, чтобы европейское сообщество смогло лучше узнать, что происходит на востоке Украины.

Выставку организовали при содействии УПЦ Киевского патриархата и Национального военно-исторического музея Украины.