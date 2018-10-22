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      В Азовском море зафиксирована утечка нефти

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      Обнаружено загрязнение акватории Мариупольского морского порта нефтью
      Обнаружено загрязнение акватории Мариупольского морского порта нефтью / uspa

      В Азовском море возле Мариуполя, в районе причала № 3, обнаружено загрязнение акватории морского порта.

      Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

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      Отмечается, что соответствующим экспертным отделом было проведен отбор проб морской воды для исследований.

      Загрязнение было обнаружено 18 октября около 14:30.

      "Представителями отдела экологической безопасности Мариупольского филиала ГП "АМПУ" совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Государственной Азовской морской экологической инспекции, проведены мероприятия по обследованию места загрязнения, по результатам которого по визуальной оценке обнаружено загрязнение нефтепродуктами, а именно радужные полосы на поверхности морской воды общей площадью 15 квадратных метров ", – говорится в сообщении.

      Сейчас продолжаются мероприятия по установлению источника загрязнения акватории Мариупольского морского порта.

      Теги: Новости Украины Горючее Экология Новости Мариуполя
      Источник: 24 Канал
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