В Бахмуте из окна выпал маленький мальчик

Четырехлетний мальчик выпал из окна одной из многоэтажек в центре города Бахмут .

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщает freeradio.

"Мать вышла из комнаты, а малыш самостоятельно открыл окно и оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Полиция проводит проверку по факту несчастного случая", – информируют на сайте полиции Донетчины.

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Правоохранители выясняют полные обстоятельства и все сведения уже внесли в ЕРДР.

В больнице отказались разглашать детали, ведь родители категорически отказываются давать какую-либо информацию.

Правоохранители Донетчины призывают серьезнее относиться к профилактике таких случаев. Для того, чтобы инцидент не повторился с другими детьми, советуют ставить на окна фиксаторы и замки, которые препятствуют открыванию окон, не позволять ребенку сидеть и играть на подоконнике и не ставить возле окон мебель, чтобы дети не смогли забраться на подоконник.