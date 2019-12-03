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      В Бахмуте из окна выпал маленький мальчик

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      Ребенок выпал из окна / GettyImages

      Четырехлетний мальчик выпал из окна одной из многоэтажек в центре города Бахмут .

      Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщает freeradio.

      "Мать вышла из комнаты, а малыш самостоятельно открыл окно и оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Полиция проводит проверку по факту несчастного случая", – информируют на сайте полиции Донетчины.

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      Правоохранители выясняют полные обстоятельства и все сведения уже внесли в ЕРДР.

      В больнице отказались разглашать детали, ведь родители категорически отказываются давать какую-либо информацию.

      Правоохранители Донетчины призывают серьезнее относиться к профилактике таких случаев. Для того, чтобы инцидент не повторился с другими детьми, советуют ставить на окна фиксаторы и замки, которые препятствуют открыванию окон, не позволять ребенку сидеть и играть на подоконнике и не ставить возле окон мебель, чтобы дети не смогли забраться на подоконник.

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Украины Полиция Криминал Больница
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