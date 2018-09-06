В белье и без гламура: Мила Йовович снялась в провокативном фотосете 18+
Голливудская звезда Мила Йовович приняла участие в обольстительной и загадочной фотосессии для французского журнала l'express Styles. Актриса уверенно позировала в бикини и прозрачных блузах.
В модном журнале редакторы предложили Миле сняться в естественном амплуа без привычного гламура и пафоса. Для стильных образов она выбрала довольно провокативные образы. На первый взгляд кажется, что актриса только вернулась с запада и еще не до конца сбросила с себя всю одежду.
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Мила Йовович для L'Express Styles
Йовович примерила соблазнительное белье, поверх которого надела прозрачные накидки и блузы, засветила стройные ноги в колготах, которые дополнила легким свитером и засветила грудь без лифчика в тонкой футболке. Несмотря на откровенность съемки, пользователи соцсетей одобрили кадры. Автором фотографий стал Дрю Джарретт.
Мила Йовович для L'Express Styles