В цех оборонного завода "Фотоприбор" ночью бросили две гранаты

Инцидент произошел 5 апреля в 02:05 час – в помещение производственного цеха черкасского ГП "НПК Фотоприбор", который входит в состав "Укроборонпрома", неизвестные бросили две гранаты.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

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При осмотре помещения, по следам воронки и обломков, констатирован подрыв одной гранаты типа РГД-5 и зафиксирована еще одна граната данного типа, которая не разорвалась из-за невытянутой полностью чеки,

– говорится на сайте государственного концерна.

В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материальных убытков устанавливается.

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин сообщил, что готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях Концерна.

Правоохранители сейчас анализируют найденные улики и записи камер наблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленников. Отмечается, что на предприятии не прерывались производственные процессы.

ГП "НПК Фотоприбор" – стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, которое специализируется на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Продукция предприятия применяется в танках "Булат" и "Оплот", а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.