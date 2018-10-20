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      В цен на бензин сейчас хорошая тенденция к снижению, – эксперт

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      Бензин может подешеветь
      Бензин может подешеветь / unian.ua

      Бензин в Украине может подешеветь при условии, что цены не вырастут на внешнем рынке и гривна будет стабильной.

      Об этом в комментарии 24 каналу сказал эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

      Он отметил, что уже больше недели идет удешевление нефти на внутреннем рынке. И гривна не очень падает. Поэтому мощные сети уже отреагировали на такую ​​ситуацию – и на начали снижать цену на бензин.

      Рынок уже отреагировал и сломал тот стереотип, что когда нефть в мире растет – и у нас дорожает, а когда в мире дешевеет – то у нас бензин не дешевеет. На самом деле дешевеет,
      – отметил эксперт.

      По словам Косянчука если тенденция снижения цен на внешнем рынке сохранится и гривна не подорожает – бензин в Украине не только не подорожает, а может даже подешеветь.

      Напомним, в начале осени этого года произошло существенное подорожание бензина в Украине – на 3 гривны за литр за два месяца.

      Теги: Новости Украины Цены
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 октября
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