В цен на бензин сейчас хорошая тенденция к снижению, – эксперт

Бензин в Украине может подешеветь при условии, что цены не вырастут на внешнем рынке и гривна будет стабильной.

Об этом в комментарии 24 каналу сказал эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

Он отметил, что уже больше недели идет удешевление нефти на внутреннем рынке. И гривна не очень падает. Поэтому мощные сети уже отреагировали на такую ​​ситуацию – и на начали снижать цену на бензин.

Рынок уже отреагировал и сломал тот стереотип, что когда нефть в мире растет – и у нас дорожает, а когда в мире дешевеет – то у нас бензин не дешевеет. На самом деле дешевеет,

– отметил эксперт.

По словам Косянчука если тенденция снижения цен на внешнем рынке сохранится и гривна не подорожает – бензин в Украине не только не подорожает, а может даже подешеветь.

Напомним, в начале осени этого года произошло существенное подорожание бензина в Украине – на 3 гривны за литр за два месяца.