Мощный взрыв прогремел сегодня, 26 августа, примерно в 1:30 в самом центре Киева. Неизвестные лица выстрелили из гранатомета в здание ОАО "Мостобуд", которая расположена по улице улице Паньковской, 5.

Видео с места происшествия появилось на странице группы "Информатор Киев" в Facebook.

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Рядом с домом был обнаружен отстрелянный тубус от гранатомета. Вероятно стреляли из РПГ-7. Жители района сообщают, что в здании, кроме ОАО "Мостобуда", расположены офисы других компаний.



Обстреляно здание компании ОАО "Мостостобуд" / Фото "Информатор Киев"

ОАО (ПАО) – публичное акционерное общество, акции которого могут предлагаться для покупки заранее определенному количеству инвесторов путем публичного размещения акций или их свободной продаже на фондовом рынке и включение в биржевой реестр.



Отстрелянных тубус гранатомета на месте инфиденту / Фото "Информатор Киев"

Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены окна на третьем и пятом этажах. Взрыв был настолько сильный, что звук было слышно не только в соседних домах, но и по всему району. К счастью в результате инцидента никто не пострадал.

На месте находятся правоохранители, взрывотехники, карета скорой, спасатели а также кинологи и следственно-оперативные группы. Полиция оцепила здание и перекрыла движение на улице Паньковской. Детали инцидента выясняются.



На месте обстрела работают взрывотехники и другие службы / Фото "Информатор Киев"

"Информатор Киев" со ссылкой на собственные источники отмечает, что правоохранители разыскивают двух человек, пропавших на мопеде в неизвестном направлении. В Киеве введен оперативный план "Сирена".

Больше фото с места обстрела дома в центре Киева

Фото "Информатор Киев"

Что известно о ПАО "Мостобуд"?Это крупнейшая в Украине и СНГ компания, занимающаяся строительством мостов, мостовых сооружений, эстакад, тоннелей и развязок. Также компания занимается возведением портов и жилых зданий по всему миру.



Компания основана в августе 1945 года, с целью восстановления разрушенных войной мостовых сооружений и строительства новых. Мостобудом построено около 4 тысяч инженерных сооружений. Среди них – 900 железнодорожных мостов, 2100 автодорожных мостов, а также большое количество мостов и подземных переходов.



С 2005 года ОАО "Мостобуд" участвует в строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве.