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      В центре Киева из гранатомета обстреляли здание Мостобуда: фото, видео

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      В столице дом обстреляли из гранатомета
      В столице дом обстреляли из гранатомета / Скриншот

      Мощный взрыв прогремел сегодня, 26 августа, примерно в 1:30 в самом центре Киева. Неизвестные лица выстрелили из гранатомета в здание ОАО "Мостобуд", которая расположена по улице улице Паньковской, 5.

      Видео с места происшествия появилось на странице группы "Информатор Киев" в Facebook.

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      Рядом с домом был обнаружен отстрелянный тубус от гранатомета. Вероятно стреляли из РПГ-7. Жители района сообщают, что в здании, кроме ОАО "Мостобуда", расположены офисы других компаний.

      Вибух в центрі Києва
      Обстреляно здание компании ОАО "Мостостобуд" / Фото "Информатор Киев"

      ОАО (ПАО) – публичное акционерное общество, акции которого могут предлагаться для покупки заранее определенному количеству инвесторов путем публичного размещения акций или их свободной продаже на фондовом рынке и включение в биржевой реестр.

      Вибух у центрі Києва
      Отстрелянных тубус гранатомета на месте инфиденту / Фото "Информатор Киев"

      Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены окна на третьем и пятом этажах. Взрыв был настолько сильный, что звук было слышно не только в соседних домах, но и по всему району. К счастью в результате инцидента никто не пострадал.

      На месте находятся правоохранители, взрывотехники, карета скорой, спасатели а также кинологи и следственно-оперативные группы. Полиция оцепила здание и перекрыла движение на улице Паньковской. Детали инцидента выясняются.

      Вибух в центрі Києва
      На месте обстрела работают взрывотехники и другие службы / Фото "Информатор Киев"

      "Информатор Киев" со ссылкой на собственные источники отмечает, что правоохранители разыскивают двух человек, пропавших на мопеде в неизвестном направлении. В Киеве введен оперативный план "Сирена".

      Больше фото с места обстрела дома в центре Киева

      Фото "Информатор Киев"

      Что известно о ПАО "Мостобуд"?Это крупнейшая в Украине и СНГ компания, занимающаяся строительством мостов, мостовых сооружений, эстакад, тоннелей и развязок. Также компания занимается возведением портов и жилых зданий по всему миру.

      Компания основана в августе 1945 года, с целью восстановления разрушенных войной мостовых сооружений и строительства новых. Мостобудом построено около 4 тысяч инженерных сооружений. Среди них – 900 железнодорожных мостов, 2100 автодорожных мостов, а также большое количество мостов и подземных переходов.

      С 2005 года ОАО "Мостобуд" участвует в строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве.

      blog_ava
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      Теги: Взрыв Новости Украины Новости Киева Полиция Пожар
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