В центре Киева неожиданно расцвели каштаны: фото

В конце августа накануне Дня Независимости Украины в Киеве неожиданно расцвели каштаны, хотя традиционно эти деревья в столице цветут в начале и середине мая. Полюбоваться цветением можно в разных районах города.

Об этом сообщает "Информатор".

Цветущие каштаны сняли на фото на Крещатике возле Киевской городской государственной администрации. На снимках видно, что рядом с уже подсохшим листьям на каштанах появились молодые листочки и белый цвет.

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Отмечается, что такая аномалия в Киеве случается не впервые: в последнее время каштаны цветут осенью чуть ли не ежегодно. Все потому, что из-за жары и нехватки влаги деревья сбрасывают листья и снова приобретают способность цвести. При этом чаще всего цветут каштаны, которые растут вблизи дороги. Там высокая загазованность и низкая влажность.