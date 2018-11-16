В центре Киева ограбили народного депутата, – СМИ

Неизвестные в Киеве ограбили депутата Верховной Рады из фракции "Народный фронт" Ярослава Едакова

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники.

Читайте также: Украли абсолютно все, – Анита Луценко прокомментировала дерзкое ограбление

Собеседник издания сообщил, что ограбление произошло, когда нардеп с дочерью отдыхал в универмаге "Украина" на площади Перемоги.

В это время грабители похитили его портмане из автомобиля. В нем были документы, банковские карточки и наличные, сумма которых не уточняется.

При этом среди украденных документов оказались депутатское удостоверение, водительские права и техпаспорта на автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Самгу, владельцами которых числятся родственники депутата.

Кто такой Ярослав Едаков?Народный депутат фракции "Народный фронт" прошел в Раду в 2016 году 77 номером, потому что ряд нардепов были назначены министрами и сложили полномочия. Едаков также является членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.