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      В центре Киева подрались украинские и немецкие футбольные фанаты

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      В центре столицы подрались футбольные фанаты
      В центре столицы подрались футбольные фанаты / Скриншот

      Массовая драка на Крещатике произошла в среду вечером между фанатами украинского "Динамо" и немецкого "Айнтрахта". В конфликте приняли участие 42 болельщики киевлян и более 70 гостей из Германии.

      Сообщество "Київ Оперативний" сообщило об инциденте на своей странице в Facebook.

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      Массовая драка прямо сейчас произошла в самом центре города – на Крещатике,
      – говорится в сообщении сообщества.

      Сообщество Troublemakers & Ultras Action на своей странице в Facebook отметило, что в драке приняли участие 42 фанаты "Динамо" и 70-80 болельщиков немецкой команды "Айнтрахт". Драка продолжалась в течение пяти минут.

      В результате драки пострадали по меньшей мере пять человек. Издание "Информатор" отметило, что фанаты немецкого клуба прилетели в Киев, чтобы попасть на матч Шахтер - Айнтрахт, который состоится в Харькове в четверг, 14 февраля, в рамках Лиги Европы УЕФА.

      Несколько десятков из них отдыхали в заведении Портер Паб на Крещатике. Около 22:30 туда подошли около 15 человек, которые, по словам свидетелей, были одеты в символику футбольного клуба "Динамо". Они напали на нескольких фанатов немецкой команды, после чего случилась массовая драка,
      – отметило издание.

      На место происшествия прибыли две кареты скорой помощи, но от госпитализации пострадавшие отказались.

      Смотрите видео: Драка футбольных фанатов в центре Киева

       

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      Теги: Футбол Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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