В центре Киева подрались украинские и немецкие футбольные фанаты

Массовая драка на Крещатике произошла в среду вечером между фанатами украинского "Динамо" и немецкого "Айнтрахта". В конфликте приняли участие 42 болельщики киевлян и более 70 гостей из Германии.

Сообщество "Київ Оперативний" сообщило об инциденте на своей странице в Facebook.

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Массовая драка прямо сейчас произошла в самом центре города – на Крещатике,

– говорится в сообщении сообщества.

Сообщество Troublemakers & Ultras Action на своей странице в Facebook отметило, что в драке приняли участие 42 фанаты "Динамо" и 70-80 болельщиков немецкой команды "Айнтрахт". Драка продолжалась в течение пяти минут.

В результате драки пострадали по меньшей мере пять человек. Издание "Информатор" отметило, что фанаты немецкого клуба прилетели в Киев, чтобы попасть на матч Шахтер - Айнтрахт, который состоится в Харькове в четверг, 14 февраля, в рамках Лиги Европы УЕФА.

Несколько десятков из них отдыхали в заведении Портер Паб на Крещатике. Около 22:30 туда подошли около 15 человек, которые, по словам свидетелей, были одеты в символику футбольного клуба "Динамо". Они напали на нескольких фанатов немецкой команды, после чего случилась массовая драка,

– отметило издание.

На место происшествия прибыли две кареты скорой помощи, но от госпитализации пострадавшие отказались.

Смотрите видео: Драка футбольных фанатов в центре Киева