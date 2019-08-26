В центре Киева стреляли из гранатомета: что говорят в полиции

Ночной обстрел Мостобуда в Киеве правоохранители квалифицировали как теракт. Сейчас в столице введен специальный оперативный план "Сирена" по поиску злоумышленников.

Громкий взрыв в центре Киеве прогремел в ночь 26 августа. Неизвестные обстреляли из гранатомета здание Мостобуда. Оно расположено на улице Паньковской, рядом – главный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Вероятно, злоумышленники стреляли из РПГ-7.

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К счастью, в результате обстрела никто не пострадал, однако громкий звук от взрыва слышали не только в соседних домах, а и по всему району.



Следственно-оперативная группа работает в здании, в которое попали из гранатомета

В полиции говорят: на поиск стрелков бросили весь личный состав полиции столицы. Правоохранители прорабатывают видео с камер видеонаблюдения. Они могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

По неподтвержденной информации, полиция разыскивает двоих человек на мопеде. Обстреляв здание Мостобуда, они скрылись в неизвестном направлении.



Эксперты работают с найденными частями снаряда

Санкция статьи, по которой полиция открыла уголовное производство, предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества.