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      В центре Киева стреляли из гранатомета: что говорят в полиции

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      В Киеве из гранатомета обстреляли Мостобуд
      В Киеве из гранатомета обстреляли Мостобуд / Пресс-служба Нацполиции

      Ночной обстрел Мостобуда в Киеве правоохранители квалифицировали как теракт. Сейчас в столице введен специальный оперативный план "Сирена" по поиску злоумышленников.

      Громкий взрыв в центре Киеве прогремел в ночь 26 августа. Неизвестные обстреляли из гранатомета здание Мостобуда. Оно расположено на улице Паньковской, рядом – главный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Вероятно, злоумышленники стреляли из РПГ-7.

      Смотрите также: Под Ивано-Франковском взорвалась граната: есть погибшие – фото

      К счастью, в результате обстрела никто не пострадал, однако громкий звук от взрыва слышали не только в соседних домах, а и по всему району.

      Поліція обстріл Київ
      Следственно-оперативная группа работает в здании, в которое попали из гранатомета

      В полиции говорят: на поиск стрелков бросили весь личный состав полиции столицы. Правоохранители прорабатывают видео с камер видеонаблюдения. Они могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

      По неподтвержденной информации, полиция разыскивает двоих человек на мопеде. Обстреляв здание Мостобуда, они скрылись в неизвестном направлении.

      поліція зброя гранатомет
      Эксперты работают с найденными частями снаряда

      Санкция статьи, по которой полиция открыла уголовное производство, предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества.

      blog_ava
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      Теги: Взрыв Оружие Полиция Криминальные новости Новости Киева
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