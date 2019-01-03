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      В центре Киева убили сотрудника Управления госохраны: фото, видео

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      В Киеве убили сотрудника госохраны президента: фото, видео
      В центре Киева с одного удара убили мужчину / Информатор

      Вечером 2 января в центре Киева неизвестный мужчина ударом в голову убил 26-летнего местного жителя, вероятно, – сотрудника Управления государственной охраны.

      Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в комментарии "Униан".

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      Свидетели рассказали правоохранителям, что трагедия началась с дорожного конфликта. Мужчина, который выгуливал двух собак, начал конфликтовать с водителем автомобиля по первоочередности прохода или проезда на переходе. Мужчины начали на повышенных тонах выяснять отношения. Во время этого конфликта мужчина, который выгуливал собак, ударил оппонента рукой в ​​голову. Тот упал и умер,
      – рассказала Блищик.

      Известно, что инцидент произошел на улице Саперное поле в Печерском районе столицы. По предварительной информации, погибший 26-летний мужчина был работником УГО. В сети также распространили информацию о том, что мужчина проживал в Киеве, однако был родом из Каменца-Подольского. По неподтвержденной информации, у него осталась жена и маленький ребенок.


      Подозреваемый в убийстве работника УГО

      "В настоящее время мы понимаем, что погибший – киевлянин, 1992 года рождения, есть информация, что он сотрудник УГО, но мы вынуждены проверить ее официально", – добавила Блищик.

      В свою очередь, в Facebook-сообществе "Киев оперативный" обнародовали приметы злоумышленника.

      Спортивное телосложение, 185 сантиметров роста, носит бороду, имеет неславянскую внешность. Был одет в темную спортивную куртку, черный капюшон, синие спортивные штаны,
      – говорится в сообщении.

      Известно, что злоумышленник скрылся с места событий сразу после того, как ударил своего оппонента.

      Следователи начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

      Добавим, что в соцсетях предполагают, что преступление мог совершить профессиональный боксер и даже называют его имя. Визуально мужчина похож на человека, которого в момент инцидента зафиксировали камеры наблюдения.

      Смотрите видео с места убийства работника УГО в Киеве​ (18+)

       

      Теги: Криминальные новости Полиция Жертвы Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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