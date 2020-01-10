В центре Львова прогремел взрыв, начался пожар: детали и видео

Раздался взрыв ночью 10 января на площади Осмомысла в центре Львова. Из-за этого начался пожар, сгорел автомобиль. Владелец говорит, что подожгли специально.

Журналисты 24 канала на месте инцидента выяснили, что один автомобиль (микроавтобус) сгорел почти полностью, пострадал также еще один легковик и гараж рядом.

Читайте также: Жестокое убийство произошло в Кропивницком: мужчину и женщину расстреляли из ружья

Хозяин микроавтобуса – охранник жилого комплекса, расположенного поблизости – уверен, что его авто подожгли специально . В автомобиле была краска и монтажная пена – якобы именно они и горели.

Смотрите видео с места пожара (24 канал):

Свидетели рассказали детали инцидента:

Вблизи автомобиля еще до взрыва бродили несколько человек в состоянии опьянения.

Затем раздался взрыв и свидетели увидели, как уже пылает микроавтобус.

Автомобиль рядом, которій также загорелся, потушили самостоятельно, ожидая приезда пожарных.

Пожарные, к слову, прибыли крайне оперативно – буквально через 3 или 4 минуты.

Полиция на месте инцидента была еще быстрее.

По состоянию на половину второго ночи пожар потушен. Работает следственно-оперативная группа.