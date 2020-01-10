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      В центре Львова прогремел взрыв, начался пожар: детали и видео

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      Во Львове в центре города подожгли автомобиль / 24 канал, Алексей Печий

      Раздался взрыв ночью 10 января на площади Осмомысла в центре Львова. Из-за этого начался пожар, сгорел автомобиль. Владелец говорит, что подожгли специально.

      Журналисты 24 канала на месте инцидента выяснили, что один автомобиль (микроавтобус) сгорел почти полностью, пострадал также еще один легковик и гараж рядом.

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      Хозяин микроавтобуса – охранник жилого комплекса, расположенного поблизости – уверен, что его авто подожгли специально. В автомобиле была краска и монтажная пена – якобы именно они и горели.

      Смотрите видео с места пожара (24 канал):

      Свидетели рассказали детали инцидента:

      • Вблизи автомобиля еще до взрыва бродили несколько человек в состоянии опьянения.
      • Затем раздался взрыв и свидетели увидели, как уже пылает микроавтобус.
      • Автомобиль рядом, которій также загорелся, потушили самостоятельно, ожидая приезда пожарных.
      • Пожарные, к слову, прибыли крайне оперативно – буквально через 3 или 4 минуты. 
      • Полиция на месте инцидента была еще быстрее. 

      По состоянию на половину второго ночи пожар потушен. Работает следственно-оперативная группа. 

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      Автор: Алексей Печий, Олесь Друкач
      Теги: Новости Львова Новости Украины Чрезвычайное происшествие Пожар Взрыв
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