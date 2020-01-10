В центре Львова прогремел взрыв, начался пожар: детали и видео
Раздался взрыв ночью 10 января на площади Осмомысла в центре Львова. Из-за этого начался пожар, сгорел автомобиль. Владелец говорит, что подожгли специально.
Журналисты 24 канала на месте инцидента выяснили, что один автомобиль (микроавтобус) сгорел почти полностью, пострадал также еще один легковик и гараж рядом.
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Хозяин микроавтобуса – охранник жилого комплекса, расположенного поблизости – уверен, что его авто подожгли специально. В автомобиле была краска и монтажная пена – якобы именно они и горели.
Смотрите видео с места пожара (24 канал):
Свидетели рассказали детали инцидента:
- Вблизи автомобиля еще до взрыва бродили несколько человек в состоянии опьянения.
- Затем раздался взрыв и свидетели увидели, как уже пылает микроавтобус.
- Автомобиль рядом, которій также загорелся, потушили самостоятельно, ожидая приезда пожарных.
- Пожарные, к слову, прибыли крайне оперативно – буквально через 3 или 4 минуты.
- Полиция на месте инцидента была еще быстрее.
По состоянию на половину второго ночи пожар потушен. Работает следственно-оперативная группа.
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