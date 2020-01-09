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      В Киеве задержали "вора в законе" Камо Московского: фото

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      Полиция задержала "вора в законе" Камо Московского / npu.gov.ua

      Полиция Киева задержала "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский". Он незаконно приехал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности в России за свой статус.

      О том, что оперативникам удалось задержать преступника, сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

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      С целью избежания уголовной ответственности за свой статус "Камо Московский" приехал в Украину, незаконно пересекая государственную границу,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о преступнике

      • Согласно словам оперативников, "Камо Московский" прибыл в Украину с целью установить контроль над преступными группами в Украине.
      • 57-летний уроженец Грузии был "коронован" в 1983 году в Тбилиси.
      • Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений. В целом он провел в местах лишения свободы более 30 лет. Последний раз освободился из заключения в октябре 2019 года.

      Преступник 6 месяцев будет находиться в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Правоохранители рассматривают возможность его принудительного выдворения из Украины с запретом въезда на 5 лет.

      злодій в законі
      Полиция Киева задержала "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский"

      В конце декабря 2019 года правоохранители выдворили за пределы Украины "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский". С 2017 года он находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Полиция Новости Грузии Криминальные новости
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