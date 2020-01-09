В Киеве задержали "вора в законе" Камо Московского: фото
Полиция Киева задержала "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский". Он незаконно приехал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности в России за свой статус.
О том, что оперативникам удалось задержать преступника, сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.
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С целью избежания уголовной ответственности за свой статус "Камо Московский" приехал в Украину, незаконно пересекая государственную границу,
– говорится в сообщении.
Что известно о преступнике
- Согласно словам оперативников, "Камо Московский" прибыл в Украину с целью установить контроль над преступными группами в Украине.
- 57-летний уроженец Грузии был "коронован" в 1983 году в Тбилиси.
- Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений. В целом он провел в местах лишения свободы более 30 лет. Последний раз освободился из заключения в октябре 2019 года.
Преступник 6 месяцев будет находиться в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Правоохранители рассматривают возможность его принудительного выдворения из Украины с запретом въезда на 5 лет.
Полиция Киева задержала "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский"
В конце декабря 2019 года правоохранители выдворили за пределы Украины "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский". С 2017 года он находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании.