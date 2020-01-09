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      У Києві затримали "злодія в законі" Камо Московського: фото

      5006 Читать новость на русском
      Поліція затримала "злодія в законі" Камо Московського / npu.gov.ua

      Поліція Києва затримала "злодія в законі" на прізвисько "Камо Московський". Він незаконно приїхав в Україну, щоб уникнути кримінальної відповідальності в Росії за свій статус.

      Про те, що оперативникам вдалося затримати злочинця, повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

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      З метою уникнення кримінальної відповідальності за свій статус "Камо Московський" приїхав в Україну, незаконно перетнувши державний кордон,
      – йдеться в повідомленні.

      Що відомо про злочинця

      • За словами оперативників, "Камо Московський" прибув в Україну з метою встановити контроль над злочинними групами в Україні.
      • 57-річний уродженець Грузії був "коронований" у 1983 році в Тбілісі.
      • Неодноразово був засуджений за скоєння тяжких злочинів. Загалом він провів у місцях позбавлення волі понад 30 років. Востаннє звільнився з ув'язнення у жовтні 2019 року.

      Злочинець 6 місяців перебуватиме у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Правоохоронці розглядають можливість його примусового видворення з України із забороною в’їзду на 5 років.

      злодій в законі
      Поліція Києва затримала "злодія в законі" на прізвисько "Камо Московський"

      Наприкінці грудня 2019 року правоохоронці видворили за межі України "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський". З 2017 року він перебував у міжнародному розшуку за скоєння злочинів на території Іспанії.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Росії Кримінальні новини Новини Грузії Поліція
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