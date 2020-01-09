У Києві затримали "злодія в законі" Камо Московського: фото

Поліція Києва затримала "злодія в законі" на прізвисько "Камо Московський". Він незаконно приїхав в Україну, щоб уникнути кримінальної відповідальності в Росії за свій статус.

Про те, що оперативникам вдалося затримати злочинця, повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

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З метою уникнення кримінальної відповідальності за свій статус "Камо Московський" приїхав в Україну, незаконно перетнувши державний кордон,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про злочинця

За словами оперативників, "Камо Московський" прибув в Україну з метою встановити контроль над злочинними групами в Україні.

57-річний уродженець Грузії був "коронований" у 1983 році в Тбілісі.

Неодноразово був засуджений за скоєння тяжких злочинів. Загалом він провів у місцях позбавлення волі понад 30 років. Востаннє звільнився з ув'язнення у жовтні 2019 року.

Злочинець 6 місяців перебуватиме у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Правоохоронці розглядають можливість його примусового видворення з України із забороною в’їзду на 5 років.



Поліція Києва затримала "злодія в законі" на прізвисько "Камо Московський"

Наприкінці грудня 2019 року правоохоронці видворили за межі України "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський". З 2017 року він перебував у міжнародному розшуку за скоєння злочинів на території Іспанії.