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      Поліція передала Іспанії російського "злодія в законі" Батира Бухарського: відео

      640 Читать новость на русском
      Поліція видворила з країни "злодія в законі" / npu.gov.ua

      Правоохоронці видворили за межі України "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський". З 2017 року він перебував у міжнародному розшуку за скоєння злочинів на території Іспанії.

      У квітні 2019 року "злодій у законі" незаконно потрапив на територію України, повідомили на сайті Нацполіції.

      Читайте також: Вбивство бійця АТО: поліція затримала організатора

      Про цей факт стало відомо працівникам Управління стратегічних розслідувань в Київській області. Правоохоронці дізналися, де перебуває "Батир Бухарський". Після чого 48-річного громадянина Росії та уродженця Узбекистану помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та людей без громадянства. А тоді за сприяння Держприкордонслужби екстрадували до Іспанії.

      поліція злодій в законі
      Злочинця вже передали правоохоронцям Іспанії

      Що відомо про злочинця

      • "Батир Бухарський" з 2017 року перебував у міжнародному розшуку за скоєння злочинів на території Іспанії. Зі своїми спільниками він організував схему з "відмивання" грошей, отриманих незаконно. Їх легалізовували шляхом придбання нерухомості. За іспанським законодавством чоловіку загрожує ув’язнення на 17 років.
      • За інформацією силовиків, "Батир Бухарський" був коронований "злодієм у законі" у 1998 році у Москві "Дідом Хасаном". Свого часу був довіреною особою ще одного "злодія в законі" на прізвисько "Япончик".

      Поліція передала Іспанії російського "злодія в законі": дивіться відео 

      Раніше президент Володимир Зеленський вніс, а Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні, проєкт закону про покарання для "злодіїв в законі".

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Держприкордонслужба Новини Росії
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