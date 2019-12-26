Поліція передала Іспанії російського "злодія в законі" Батира Бухарського: відео

Правоохоронці видворили за межі України "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський". З 2017 року він перебував у міжнародному розшуку за скоєння злочинів на території Іспанії.

У квітні 2019 року "злодій у законі" незаконно потрапив на територію України, повідомили на сайті Нацполіції.

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Про цей факт стало відомо працівникам Управління стратегічних розслідувань в Київській області. Правоохоронці дізналися, де перебуває "Батир Бухарський". Після чого 48-річного громадянина Росії та уродженця Узбекистану помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та людей без громадянства. А тоді за сприяння Держприкордонслужби екстрадували до Іспанії.



Злочинця вже передали правоохоронцям Іспанії

Що відомо про злочинця

"Батир Бухарський" з 2017 року перебував у міжнародному розшуку за скоєння злочинів на території Іспанії. Зі своїми спільниками він організував схему з "відмивання" грошей, отриманих незаконно. Їх легалізовували шляхом придбання нерухомості. За іспанським законодавством чоловіку загрожує ув’язнення на 17 років.

За інформацією силовиків, "Батир Бухарський" був коронований "злодієм у законі" у 1998 році у Москві "Дідом Хасаном". Свого часу був довіреною особою ще одного "злодія в законі" на прізвисько "Япончик".

Поліція передала Іспанії російського "злодія в законі": дивіться відео

Раніше президент Володимир Зеленський вніс, а Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні, проєкт закону про покарання для "злодіїв в законі".