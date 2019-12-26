Полиция передала Испании российского "вора в законе" Батыра Бухарского: видео

Правоохранители выдворили за пределы Украины "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский". С 2017 года он находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании.

В апреле 2019 года "вор в законе" незаконно попал на территорию Украины, сообщили на сайте Нацполиции.

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Об этом факте стало известно сотрудникам Управления стратегических расследований в Киевской области. Правоохранители узнали, где находится "Батыр Бухарский". После чего 48-летнего гражданина России и уроженца Узбекистана поместили в пункт временного пребывания иностранцев и людей без гражданства. Потом при содействии Госпогранслужбы экстрадировали в Испанию.

Преступника уже передали правоохранителям Испании

Что известно о преступнике

"Батыр Бухарский" с 2017 года находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. Со своими сообщниками он организовал схему по "отмыванию" денег, полученных незаконно. Их легализовали путем приобретения недвижимости. По испанскому законодательству мужчине грозит 17-летний тюремный срок.

По информации силовиков, "Батыр Бухарский" был коронован "вором в законе" в 1998 году в Москве "Дедом Хасаном". В свое время был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по прозвищу "Япончик".

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Ранее президент Владимир Зеленский внес, а Верховная Рада приняла за основу в первом чтении, проект закона о наказание для "воров в законе".