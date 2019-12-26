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      Полиция передала Испании российского "вора в законе" Батыра Бухарского: видео

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      Полиция выдворила из страны "вора в законе" / npu.gov.ua

      Правоохранители выдворили за пределы Украины "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский". С 2017 года он находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании.

      В апреле 2019 года "вор в законе" незаконно попал на территорию Украины, сообщили на сайте Нацполиции.

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      Об этом факте стало известно сотрудникам Управления стратегических расследований в Киевской области. Правоохранители узнали, где находится "Батыр Бухарский". После чего 48-летнего гражданина России и уроженца Узбекистана поместили в пункт временного пребывания иностранцев и людей без гражданства. Потом при содействии Госпогранслужбы экстрадировали в Испанию.

      поліція злодій в законіПреступника уже передали правоохранителям Испании

      Что известно о преступнике

      • "Батыр Бухарский" с 2017 года находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. Со своими сообщниками он организовал схему по "отмыванию" денег, полученных незаконно. Их легализовали путем приобретения недвижимости. По испанскому законодательству мужчине грозит 17-летний тюремный срок.
      • По информации силовиков, "Батыр Бухарский" был коронован "вором в законе" в 1998 году в Москве "Дедом Хасаном". В свое время был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по прозвищу "Япончик".

      Полиция передала Испании российского "вора в законе": смотрите видео

      Ранее президент Владимир Зеленский внес, а Верховная Рада приняла за основу в первом чтении, проект закона о наказание для "воров в законе".

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости России Госпогранслужба Полиция Криминальные новости
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