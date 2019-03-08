В центре Львова таксист сбил пешехода и провез его на капоте: видео

В центре Львова таксист наехал на мужчину прямо на пешеходном переходе и протащил его несколько метров на капоте. Водитель не остановился, а спокойно поехал дальше с места ДТП.

Инцидент произошел утром 7 марта возле торгового центра "Магнус" на Городоцкой улице. Его снял видеорегистратор машины, ехавшей по встречной полосе.

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Водитель такси на белой легковушке "Део" сбил человека на пешеходном переходе. Мужчина, в результате наезда, упал на капот машины, и таксист провез пострадавшего почти 5 метров по дороге.

После этого мужчина соскочил с иномарки. Водитель поехал дальше, даже не остановившись, чтобы поинтересоваться, не травмировался ли пешеход.

Таксист наехал на пешехода в центре Львова: видео