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      В церкви на Львовщине уничтожили уникальные росписи столетней давности: шокирующие фото

      97 Читати новину українською
      В церкви Славского уничтожили уникальные росписи столетней давности
      В церкви Славского уничтожили уникальные росписи столетней давности / www.radiosvoboda.org

      В церкви Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ в поселке Славское, что на Львовщине, во время ремонта разрушают настенные росписи известных украинских художников Модеста Сосенко и Юлиана Буцманюка.

      Как сообщил художник-реставратор высшей категории Андрей Почеква изданию Zaxid.net, ученые и специалисты по охране исторического наследия неоднократно обращались с просьбой прекратить ремонтные работы.

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      Он пояснил, что строительные работы в церкви можно проводить только при участии соответствующих органов, ведь храм является памятником архитектуры местного значения.

      церква
      Уникальная роспись начала XX века

      "Олег Кончевич (главный архитектор Сколевского района, – 24 канал) мне позвонил. По его словам, осталась лишь часть росписей на куполе церкви, однако все аутентичные росписи Модеста Сосенко и Юлиана Бацманюка уже сбили и выносят из церкви вместе с другим строительным мусором", – заявил Андрей Почеква.

      церква славськ

      Ремонтные работы в церкви

      церква славське
      Ремонтные работы ведутся, несмотря на жалобы ученых

      Настоятель храма отец Андрей Петришин поддерживает проведение ремонтных работ. По его словам, из ценного в церкви только иконостас.

      "Я уже вам говорил – из ценного там только иконостас, который мы закрываем, пока не будет денег на реставрацию. Все остальное не имеет ценности и мы хотим сделать другие росписи – новые и хорошие", – пояснил настоятель храма.

      церква славське
      Работники уже сбили аутентичные росписи

      Из-за инцидента специалисты хотят обратиться в соответствующие органы, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

      Чем уникальна церковь Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ в Славском?В 1901 году архитектор Василий Нагорный при поддержке митрополита Андрея Шептицкого создал проект церкви. Через восемь лет ее интерьер начал расписывать известный художник Модест Сосенко. Часть росписей создал известный художник первой половины XX века Юлиан Бацманюк.

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      Теги: Новости Украины Исскусство Религия Карпаты УГКЦ
      Источник: 24 канал
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