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      В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали

      Грани правды 66 Читати новину українською

      Украинские власти могут думать, что контроль над судами и правоохранителями играет им на руку. Но на самом деле – все строго наоборот. Критерий очень прост. Либо государство выступает в роли оператора общественных интересов. Либо оно работает в интересах отдельных каст.

      Мы привыкли не доверять прокуратуре, судам и полиции. И реформа всех этих ведомств по большому счету, оказалась провальной.

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      Возможно, причина в том, что власти не нужны независимые правоохранители. Куда проще иметь ручную систему, которая будет выполнять все твои пожелания. Но в том и штука, что эта ситуация несет угрозу не только для всех страны, но и тем, кто в данный момент находится у руля.

      Мы прекрасно помним, как в Крыму и на Донбассе силовики и судьи без каких-либо сомнений сменили присягу. Потому что для касты имеет значение лишь ее собственное благополучие. Она не мыслит общим интересом, а потому не стремится его защищать.

      Еще недавно украинские силовые касты защищали режим Януковича. После его бегства они стали куда более вегетарианскими. Но это никак не связано с переменами внутри системы. Просто люди, которые пришли на смену режиму Януковича, пытаются играть по более мягким правилам – и силовые системы подстраиваются под них. Но если завтра по каким-то причинам страну возглавит "поколение реванша" – мы обнаружим, что зубы дракона ничуть не притупились.

      Нынешние власти могут думать, что они контролируют систему. Но в том и штука, что система попросту пережидает. И в тот момент, когда сочтет, что "акела промахнулся" – сожрет нынешних обитателей самых высокопоставленных кабинетов.

      Потому что вместо разрушения старой системы, нынешние руководители пытаются ее приручить. Поставить под контроль. Возглавить и контролировать. Но проваленные реформы полиции, прокуратуры и судов – это история про тигра, на котором можно лишь сидеть верхом. Одна ошибка – и ты уже знакомишься с его зубами.

      То, что реально нужно Украине – это система, которая способна работать вне зависимости от фамилии первого лица. Которая не будет воспринимать страну как место для кормления. Нынешние элиты могут думать, что отсутствие реформ – это то, что обеспечивает им спокойное "сегодня". На самом же деле отсуствие реформ гарантирует им чертовски неспокойное "завтра". 

      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Видеоблоги Реформы Грани правды
      Источник: 24 канал
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