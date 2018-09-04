В Черкассах произошел масштабный разлив ртути

Спасатели собрали рекордное в этом году количество ртути на территории КП "Черкассыгазстрой". Там обнаружили масштабный разлив и еще 5 резиновых колб с ядовитым веществом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.

Читайте также: В Кривом Роге произошла масштабная утечка хлора

Отделение химической, радиологической и бактериологической защиты аварийно-спасательного отряда ГСЧС, которое оперативно прибыло на место инцидента и выявило разлив около 1,5 килограмма ртути. Во время проведения демеркуризаций специалисты изъяли с места происшествия еще 5 резиновых колб для хранения промышленной ртути,

– говорится в сообщении спасателей.

В общем спасатели собрали и изъяли с места происшествия ртуть общим весом 9 кг. Собранное ядовитое вещество передали на утилизацию.



Спасатели в Черкассах собрали рекордное количество ртути



"Это самое большое количество ртути, которое одновременно было изъято на месте происшествия в этом году", – подчеркнули в ГСЧС.



На месте обнаружили еще 5 колб с ядовитым веществом