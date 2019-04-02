В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар: фото

В Чернобыльской зоне отчуждения произошел пожар – загорелись несколько гектаров сухой травы. Сейчас спасатели локализовали огонь.

К месту пожара выехали около сотни спасателей и более 20 единиц техники, в том числе – самолет и вертолет, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

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"По состоянию на 17:00 пожар 30 отселенных полуразрушенных зданий и травяного настила на площади 20 гектаров в зоне отчуждения вблизи поселка городского типа Полесское локализован", – пишут спасатели.



В зоне отчуждения загорелась сухая трава

Отметим, пожары в Чернобыльской зоне отчуждения происходят периодически – обычно горит сухая трава. Последние масштабные пожары были там летом прошлого года. Тогда огонь охватил несколько гектаров леса.