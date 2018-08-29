В Черновцах попытались сорвать встречу нардепа Добродомова с жителями города

Народного депутата Дмитрия Добродомова и представителей команды партии "Народный контроль" не пустили в здание местного отеля, где должна была пройти встреча с черновчанами.

Договор об аренде помещения был заключен заблаговременно, но в день проведения встречи отель просто закрыли.

"Еще за неделю до запланированного приезда Дмитрия Добродомова в Черновцы мы договорились о проведении встречи с черновчанами в конференц-зале отеля "Черемош". И уже в день встречи нам отказали в предоставлении помещения без объяснения причин. При этом договор о пользовании был заключен, а аванс оплачен. Подозреваем, что к этой ситуации причастна генеральный директор отеля Наталья Олексюк, которая является депутатом от партии БПП", – рассказал депутат черновицкого горсовета от "Народного контроля" Иван Гончарюк.

Однако это не помешало Добродомову провести запланированную встречу с горожанами. Общение лидера "Народного контроля" с черновчанами прошло на лестнице отеля.

"Это уже не впервые власть давит на "Народный контроль". Против нас открывали дела, во всей стране преследуют наших активистов. Поэтому то, что нас не пустили в помещение, – это мелочи! Но мы должны понимать, что в одиночку репрессивной властной машине нам противостоять не удастся. Сейчас, как никогда, нам нужно объединиться. Демократическая оппозиция должна создать общую единую партию. Эта партия должна выдвинуть единого кандидата в президенты, а потом вместе пойти на парламентские выборы", – подчеркнул он.