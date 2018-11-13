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      В Дании собачьи упряжки признали официальным видом транспорта

      4 Читати новину українською
      С 2019 года по Дании собачьи упряжки официально станут видом транспорта
      С 2019 года по Дании собачьи упряжки официально станут видом транспорта / patipuf

      Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. С 1 января 2019 в стране на них можно будет ездить по автодорогам и рядом с ними.

      Об этом сообщило издание "Евро Пульс".

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      Речь идет не только о санях запряженных ездовыми собаками, но и о специальных тележках на колесах. Ожидается, что в основном собачьими упряжками будут использоваться на прогулках и как транспорт для активного отдыха.

      Ранее на собачьих упряжках можно было ездить только в специально отведенных местах.

      Езда на собачьих упряжках в Дании – традиционное искусство. В стране есть клуб собачьих упряжек Dansk Polarhunde Klub, члены которого тренируют собак и вместе устраивают выезды.

      Теги: Транспорт мир животных Дания
      Источник: 24 Канал
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