В Дании собачьи упряжки признали официальным видом транспорта
Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. С 1 января 2019 в стране на них можно будет ездить по автодорогам и рядом с ними.
Об этом сообщило издание "Евро Пульс".
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Речь идет не только о санях запряженных ездовыми собаками, но и о специальных тележках на колесах. Ожидается, что в основном собачьими упряжками будут использоваться на прогулках и как транспорт для активного отдыха.
Ранее на собачьих упряжках можно было ездить только в специально отведенных местах.
Езда на собачьих упряжках в Дании – традиционное искусство. В стране есть клуб собачьих упряжек Dansk Polarhunde Klub, члены которого тренируют собак и вместе устраивают выезды.