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      В декабре в Украине вырастет минимальная пенсия: стало известно на сколько

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      В Украине пенсия вырастет на 62 гривны
      В Украине пенсия вырастет на 62 гривны / radiosvoboda.org

      С 1 декабря этого года минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен, то есть на 62 гривны.

      Об этом сообщает Правительственный портал.

      Читайте также: Почему правительство нападает на "Укрпочту" за нежелание разносить пенсии: эксперт указал на циничную причину

      В эфире "Еспресо.TV" вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что размер минимальной пенсии вырастет на целых 62 гривны. Розенко отметил, что перерасчет будет произведен всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

      Для более 10 миллионов граждан с 1 марта 2019 года состоится осовременивание пенсий. Выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это будет происходить уже каждый год,
      — добавил Розенко.

      Кроме того, очередное повышение пенсий произойдет также с 1 января. Оно коснется около 500 тысяч пенсионеров, а также военных пенсионеров. Более того, пенсии снова должны вырасти в марте 2019 года.

      Теги: Новости Украины Деньги Пенсіонери Пенсионная реформа Пенсионный фонд Павел Розенко
      Источник: 24 Канал
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