В Днепре грузовик врезался в маршрутку с людьми: есть пострадавшие – фото, видео

Авария произошла на пересечении Слобожанского проспекта и улицы Байкальской вечером 28 ноября. Грузовик MAN столкнулся с маршруткой, следовавшей из Днепра в Новомосковск. В результате инцидента травмы разных степеней тяжести получили два человека.

Грузовик ехал по улице Байкальской, а маршрутка двигалась по Слобожанскому проспекту, в сторону выезда из города. MAN врезался в правую часть кузова маршрутки, передает "Информатор".

Читайте также: В результате ДТП в Одессе столб упал на дом

Удар был такой силы, что автобус с пассажирами развернуло и занесло на стоянку местного супермаркета. Среди пострадавших – мужчина и женщина, их уже госпитализировали с травмами разных степеней тяжести в Днепровской больнице №6.



Грузовик врезался в правый бок маршрутки / фото "Информатор"

Из-за аварии в Днепре возникли изрядные пробки. Сейчас на месте работают патрульные, они пытаются выяснить причины инцидента.



Удар был достаточно сильный / фото "Информатор"



В результате аварии пострадали мужчина и женщина / фото "Информатор"



Авария произошла на перекрестке/ фото "Информатор"

На этом перекрестке в Днепре произошла авария

Авария на Слобожанском проспекте Днепра: видео