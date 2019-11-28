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      В Днепре грузовик врезался в маршрутку с людьми: есть пострадавшие – фото, видео

      48 Читати новину українською
      Авария с маршруткой в Днепре / "Информатор"

      Авария произошла на пересечении Слобожанского проспекта и улицы Байкальской вечером 28 ноября. Грузовик MAN столкнулся с маршруткой, следовавшей из Днепра в Новомосковск. В результате инцидента травмы разных степеней тяжести получили два человека.

      Грузовик ехал по улице Байкальской, а маршрутка двигалась по Слобожанскому проспекту, в сторону выезда из города. MAN врезался в правую часть кузова маршрутки, передает "Информатор".

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      Удар был такой силы, что автобус с пассажирами развернуло и занесло на стоянку местного супермаркета. Среди пострадавших – мужчина и женщина, их уже госпитализировали с травмами разных степеней тяжести в Днепровской больнице №6.

      вантажівка маршрутка Дніпро
      Грузовик врезался в правый бок маршрутки / фото "Информатор"

      Из-за аварии в Днепре возникли изрядные пробки. Сейчас на месте работают патрульные, они пытаются выяснить причины инцидента.

      вантажівка маршрутка Дніпро
      Удар был достаточно сильный / фото "Информатор"

      дтп аварія Дніпро маршрутка
      В результате аварии пострадали мужчина и женщина / фото "Информатор"
      аварія Дніпро вантажівка маршрутка
      Авария произошла на перекрестке/ фото "Информатор"

      На этом перекрестке в Днепре произошла авария

      Авария на Слобожанском проспекте Днепра: видео

       

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Постраждалі Новости Днепра Аварии и ДТП
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