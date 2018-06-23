В Днепре на рекламных щитах разместили портреты воров люков
Портреты воров люков на рекламных щитах – так с ворами решили бороться в Днепре. На улицах города появились с десяток билбордов.
Кроме фото, там также есть и имена и адреса задержанных за кражу люков, кабелей или же мусорных баков.
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Разместили борды возле мест проживания правонарушителей. Кто автор такой инициативы – владельцы щитов не разглашают.
Видео: комментарий полиции по поводу инцидента
В городском совете Днепра сразу заявили о непричастности к этому.
Некоторые из билбордов уже успели ободрать, а кое-кто даже принялся зарисовывать.
Источник: 24 Канал
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