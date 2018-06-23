В Днепре на рекламных щитах разместили портреты воров люков

Портреты воров люков на рекламных щитах – так с ворами решили бороться в Днепре. На улицах города появились с десяток билбордов.

Кроме фото, там также есть и имена и адреса задержанных за кражу люков, кабелей или же мусорных баков.

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Разместили борды возле мест проживания правонарушителей. Кто автор такой инициативы – владельцы щитов не разглашают.

Видео: комментарий полиции по поводу инцидента

В городском совете Днепра сразу заявили о непричастности к этому.

Некоторые из билбордов уже успели ободрать, а кое-кто даже принялся зарисовывать.