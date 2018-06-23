14:48
23 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
14°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
  • понедельник
    22°C 12°C
  • вторник
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедевр
Вєсті Кремля
00:34, сегодня
Вести.UA. Пожизненное заключение Порошенко. Торжественное открытие банкомата
Вєсті.UA
00:55, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

На Ровенщине поймали на взятке чиновника городского совета

51 Читати новину українською
На Ровенщине поймали на взятке чиновника городского совета
На Ровенщине поймали на взятке чиновника городского совета / Фото пресс-службы полиции

Руководитель отдела здравоохранения одного из горсоветов Области требовал от предпринимателя 50 процентов "отката" от его будущей "чистой" прибыли. Задержали правонарушителя 22 июня во время получения средств.

Установлено, что начальник отдела здравоохранения одного из горсоветов региона организовал систему "откатов" во время проведения госзакупок, сообщили в полиции.

Читайте также: Как за 2 года вырос уровень коррупции в Украине: неутешительные цифры

50 процентов "отката" от будущей прибыли участника чиновник требовал за решение вопроса относительно избрания победителем в процедуре государственной закупки лекарственного средства по завышенным ценам, а также согласования сроков расчета за поставленный товар,
– рассказывают в полиции.

Задержали фигуранта во время получения 13 500 гривен неправомерной выгоды.

Как отмечает местный телеканал UA:Ровно, из собственных источников журналистам стало известно, что задержание произошло в городе Дубно. Задержанный – руководитель отдела городского управления здравоохранения. На сайте городского совета говорится, что на этой должности – Ярослав Артемовский.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.


Начальник отдела здравоохранения одного из горсоветов Области организовал систему "откатов" при проведении госзакупок

Теги: Коррупция Взятка Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как сэкономить на мойке посуды
22 июня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук