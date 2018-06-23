На Ровенщине поймали на взятке чиновника городского совета

Руководитель отдела здравоохранения одного из горсоветов Области требовал от предпринимателя 50 процентов "отката" от его будущей "чистой" прибыли. Задержали правонарушителя 22 июня во время получения средств.

Установлено, что начальник отдела здравоохранения одного из горсоветов региона организовал систему "откатов" во время проведения госзакупок, сообщили в полиции.

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50 процентов "отката" от будущей прибыли участника чиновник требовал за решение вопроса относительно избрания победителем в процедуре государственной закупки лекарственного средства по завышенным ценам, а также согласования сроков расчета за поставленный товар,

– рассказывают в полиции.

Задержали фигуранта во время получения 13 500 гривен неправомерной выгоды.

Как отмечает местный телеканал UA:Ровно, из собственных источников журналистам стало известно, что задержание произошло в городе Дубно. Задержанный – руководитель отдела городского управления здравоохранения. На сайте городского совета говорится, что на этой должности – Ярослав Артемовский.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



Начальник отдела здравоохранения одного из горсоветов Области организовал систему "откатов" при проведении госзакупок