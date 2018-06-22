Как за 2 года вырос уровень коррупции в Украине: неутешительные цифры

Исследование международной компании PricewaterhouseCoopers, которая специализируется в области консалтинга и аудита, показало, что за последние два года уровень коррупции в Украине значительно вырос, и в целом она почти втрое превышает мировую.

Согласно результатам исследования, уровень взяточничества и коррупции в украинских организациях вырос до 73% в 2018 году по сравнению с 56%, которые были зафиксированы в 2016-м.

Читайте также: За что коррупционные олигархи должны благодарить Порошенко

В мире только каждый четвертый из опрошенных респондентов (25%) рассказал, что сталкивался со случаями взяточничества и коррупции.

Между тем в Украине каждый третий опрошенный признал, что его организация в течение последних двух лет получала предложение дать взятку.

12% украинских респондентов сообщили, что убытки у их организаций от взяточничества и коррупции составляли от 1 до 50 миллионов долларов США.