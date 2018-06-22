Як за 2 роки зріс рівень корупції в Україні: невтішні цифри

Дослідження міжнародної компанії PricewaterhouseCoopers, яка спеціалізується у сфері консалтингу та аудиту, показало, за останні два роки рівень корупції в Україні значно зріс і загалом вона перевищує світову майже втричі.

Згідно з результатами дослідження, рівень хабарництва та корупції в українських організаціях зріс до 73% у 2018 році у порівнянні з 56%, які були зафіксовані у 2016-му.

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У світі лише кожен четвертий з опитаних респондентів (25%) розповів, що стикався з випадками хабарництва та корупції.

Натомість в Україні кожен третій опитаний визнавав, що його організація впродовж останніх двох років отримувала пропозицію дати хабар.

12% українських респондентів повідомили, що збитки у їхніх організацій від хабарництва та корупції становили від 1 до 50 мільйонів доларів США.