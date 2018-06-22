13:11
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
28°C 16°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Як за 2 роки зріс рівень корупції в Україні: невтішні цифри

538 Читать новость на русском
Рівень корупції в Україні перевищує світову майже втричі
Рівень корупції в Україні перевищує світову майже втричі / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Дослідження міжнародної компанії PricewaterhouseCoopers, яка спеціалізується у сфері консалтингу та аудиту, показало, за останні два роки рівень корупції в Україні значно зріс і загалом вона перевищує світову майже втричі.

Згідно з результатами дослідження, рівень хабарництва та корупції в українських організаціях зріс до 73% у 2018 році у порівнянні з 56%, які були зафіксовані у 2016-му.

Читайте також: За що корупційні олігархи мають дякувати Порошенку

У світі лише кожен четвертий з опитаних респондентів (25%) розповів, що стикався з випадками хабарництва та корупції.

Натомість в Україні кожен третій опитаний визнавав, що його організація впродовж останніх двох років отримувала пропозицію дати хабар.

12% українських респондентів повідомили, що збитки у їхніх організацій від хабарництва та корупції становили від 1 до 50 мільйонів доларів США.

Теги: дослідження Корупція Новини України Хабар
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ЗаБА(р)Нили секс: українські законотворці проти "основного інстинкту"
сьогодні, 12:00 ЗаБА(р)Нили секс: українські законотворці проти "основного інстинкту"
Наталія Лебідь 430
Міф про Велику Вітчизняну: навіщо цю ідею пропагували в Радянському Союзі
сьогодні, 10:02 Міф про Велику Вітчизняну: навіщо цю ідею пропагували в Радянському Союзі
Ірина Полицька 7114
Кого Ілля Мечников вважав генієм його часу: несподіваний факт
сьогодні, 10:56 Кого Ілля Мечников вважав генієм його часу: несподіваний факт
431
Погрози вбити, порнозірка на трибуні і селфі з Кріштіану Роналду – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 09:31 Погрози вбити, порнозірка на трибуні і селфі з Кріштіану Роналду – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
1872
Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
сьогодні, 08:38 Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
Ольга Черненко 1218
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук