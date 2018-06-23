14:49
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
14°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини

На Рівненщині спіймали на хабарі посадовця міської ради

394 Читать новость на русском
На Рівненщині спіймали на хабарі посадовця міської ради
На Рівненщині спіймали на хабарі посадовця міської ради / Фото прес-служби поліції

Керівник відділу охорони здоров'я однієї з міськрад Рівненщини вимагав від підприємця 50 відсотків "відкату" від його майбутнього "чистого" прибутку. Затримали правопорушника 22 червня під час одержання коштів.

Встановлено, що начальник відділу охорони здоров’я однієї з міськрад регіону організував систему "відкатів" під час проведення держзакупівель, повідомили у поліції. 

Читайте також: Як за 2 роки зріс рівень корупції в Україні: невтішні цифри

50 відсотків "відкату" від майбутнього прибутку учасника вимагав посадовець за вирішення питання щодо обрання переможцем у процедурі державної закупівлі лікарського засобу за завищеними цінами , а також погодження термінів розрахунку за поставлений товар,
– розповідають у поліції. 

Затримали фігуранта під час одержання 13 500 гривень неправомірної вигоди.

Як зазначає місцевий телеканал UA:Рівне, з власних джерел журналістам стало відомо, що затримання відбулося у місті Дубно. Затриманий – керівник відділу міського управління охорони здоров'я. На сайті міської ради йдеться, що на цій посаді – Ярослав Артемовський.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.


Начальник відділу охорони здоров’я однієї з міськрад Рівненщини організував систему "відкатів" під час проведення держзакупівель

Теги: Корупція Кримінальні новини Хабар
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не війна: які проблеми найбільше турбують українців
сьогодні, 14:05 Не війна: які проблеми найбільше турбують українців
830
"Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
сьогодні, 12:00 "Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
Валерій Карпунцов 1174
Як зекономити на митті посуду
22 червня, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
2711
"Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
сьогодні, 08:38 "Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
Ольга Черненко 5572
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук