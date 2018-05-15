В Днепре выбрали место для строительства тестовой площадки Hyperloop

В Днепре планируют начать строительство тестовой площадки для Hyperloop. Центр транспортных инноваций Hype.ua уже выбрал место строительства и сосредоточится на разработке технической документации.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Агентство развития Днепра на своей странице в Facebook.

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Министр сообщил, что строительство тестовой площадки для Hyperloop планируется в рамках развития индустриального парка "INNOVATION FORPOST" на Слобожанском проспекте.

Сейчас мы ждем техническое и научное обоснование от Национальной академии наук Украины. И я бы очень хотел, чтобы предприятия Днепропетровской области и других областей Украины стали ключевыми поставщиками для пятого вида транспорта нового поколения, который только разрабатывается – системы Hyperloop,

– отметил Министр инфраструктуры Украины.

По его словам, компания Noosphere согласилась предоставить пять своих лабораторий для тех украинских команд, которые присоединятся к проекту.

Напомним, 22 февраля глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что украинские компании будут разрабатывать собственную скоростную железную дорогу по технологии Hyperloop.