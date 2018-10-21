В Египте продлили режим чрезвычайного положения
Парламент Египта вновь принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.
Об этом сообщило издание The New York Times.
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Отмечается, что египетские спецслужбы получили соответствующее разрешение до середины января "принимать все необходимые меры по противодействию терроризму и его финансированию".
Напомним, режим чрезвычайного положения в Египте сроком на три месяца было введено 9 апреля 2017.
Причиной такого решения стали теракты в результате которых погибли более 40 человек и более 100 пострадали.
После этого режим чрезвычайного положения продолжали несколько раз, учитывая террористическую угрозу в стране.
Источник: 24 Канал
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