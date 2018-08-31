В ЕС планируют отказаться от перехода на летнее и зимнее время

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о желании ЕС отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Такое мнение он озвучил, ссылаясь на онлайн-голосование граждан ЕС, большинство из которых выступили против перевода времени.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Свыше 80% респондентов из 4,6 миллиона человек, которые приняли участие в крупнейшем в истории ЕС онлайн-опросе, поддержали отмену перевода часов на летнее и зимнее время.

По словам Юнкера, он будет настаивать на отмене перевода часовых стрелок. Решение Еврокомиссии должно быть принято сегодня.

"Мы провели опрос, миллионы ответили и верят, что в будущем летнее время продлится целый год, и это произойдет. Люди этого хотят, мы это сделаем", – говорит Юнкер.

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Однако те граждане ЕС, которые поддержали инициативу, должны немного подождать до окончательной отмены процедуры. Еврокомиссия даже после принятия решения должна будет выдвинуть проект документа об отмене летнего времени. Европарламент и все 28 государств-членов союза должны утвердить документ.