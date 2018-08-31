14:45
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В ЕС планируют отказаться от перехода на летнее и зимнее время

132 Читати новину українською
В ЕС планируют отменить переход на летнее и зимнее время
В ЕС планируют отменить переход на летнее и зимнее время / 2017rik.pp.ua

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о желании ЕС отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Такое мнение он озвучил, ссылаясь на онлайн-голосование граждан ЕС, большинство из которых выступили против перевода времени.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Свыше 80% респондентов из 4,6 миллиона человек, которые приняли участие в крупнейшем в истории ЕС онлайн-опросе, поддержали отмену перевода часов на летнее и зимнее время.

По словам Юнкера, он будет настаивать на отмене перевода часовых стрелок. Решение Еврокомиссии должно быть принято сегодня.

"Мы провели опрос, миллионы ответили и верят, что в будущем летнее время продлится целый год, и это произойдет. Люди этого хотят, мы это сделаем", – говорит Юнкер.

Читайте также: Переход на зимнее время: врач рассказал, навредит ли это украинцам

Однако те граждане ЕС, которые поддержали инициативу, должны немного подождать до окончательной отмены процедуры. Еврокомиссия даже после принятия решения должна будет выдвинуть проект документа об отмене летнего времени. Европарламент и все 28 государств-членов союза должны утвердить документ.

Теги: Евросоюз Еврокомиссия Жан-Клод Юнкер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
сегодня, 14:00 Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
Дмитро Гнап
Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
сегодня, 13:00 Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
Сергій Фурса
Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
сегодня, 12:50 Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
Уляна Корицька 2327
Турция на пороге экономического дна
сегодня, 12:01 Турция на пороге экономического дна
Злой Одессит
Последний день лета: 10 песен августа, которые стоит услышать
сегодня, 11:00 Последний день лета: 10 песен августа, которые стоит услышать
Олена Булан
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Северная Корея готовится запускать баллистические ракеты
 21 августа 2015 , 13:52
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук