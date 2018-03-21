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В ЕС запустят бесплатные точки Wi-Fi уже в мае 2018

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#WiFi4EU
#WiFi4EU / Twitter Єврокомісії

Европейская Комиссия в очередной раз сообщила о намерении обеспечить жителей ЕС бесплатным WiFi. На проект WiFi4EU выделено 12 000 000 евро.

Рассказывает euronews.com.

Европейская Комиссия планирует обеспечить бесплатным Wi-Fi всех жителей городов, поселков и сел в публичных местах (парки, площади, общественные здания) в странах ЕС и Норвегии и Исландии. Проект будет реализован для 1000 городов, которые получат финансирование из бюджета ЕС.

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Мария Габриэль, комиссар ЕС по цифровой экономике, подчеркнула, что они не собираются проводить интернет туда, где он уже есть.

Каждая страна получит по 15 ваучеров на 15 тысяч евро для своих населенных пунктов. Общая сумма проекта составляет 12 000 000 евро. При этом, каждый получатель ваучера должен запустить сеть свободную от рекламы минимум на три года. Каждый населенный пункт или ассоциация муниципалитетов могут сами выбирать поставщиков услуг и обязаны проконтролировать, чтобы сеть заработала в течение 18 месяцев с момента получения ваучера. Для того, чтобы принять участие в проекте, нужно будет зарегистрироваться на специальном портале заполнив онлайн-форму, процесс регистрации продлится от 6 до 8 недель. Бенефициары будут избраны по принципу "кто первый пришел".

Мария Габриэль о проекте #WiFi4EU

Теги: Техно Евросоюз Информационные технологии Twitter
Источник: 24 Канал
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