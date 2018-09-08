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В Евросоюзе осудили планы боевиков провести "выборы" на оккупированном Донбассе

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Майя Косьянчич
Майя Косьянчич / Aysor.am

Европейский Союз заявляет, что объявление так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины противоречит минским договоренностям.

Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС Майи Косьянчич, опубликованном 8 сентября.

24 канал сообщал, что 7 сентября боевики назначили на 11 ноября "выборы" своих вожаков и "депутатов" на оккупированных территориях Донбасса.

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В тексте заявления Косьянчич отмечается, что Евросоюз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

В ЕС также отметили, что реализация минских соглашений всеми сторонами является ключом к достижению устойчивого мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

В этом контексте объявления о том, что так называемые "выборы" состоятся в так называемой "Луганской Народной Республике" и "Донецкой Народной Республике" 11 ноября 2018 года, противоречит духу и букве минских соглашений, которые имеют конкретные положения по организации местных выборов в этом регионе,
– заявили в Евросоюзе.

В заявлении также содержится призыв избегать любых шагов, которые будут препятствовать реализации минских соглашений.

"Мы надеемся, что в этом отношении Россия, в частности, полностью использует свое влияние на сепаратистов", – подчеркнули авторы заявления.

Почему боевики решили провести свои "выборы"?
Все потому, что 31 августа в результате взрыва погиб главарь пророссийских боевиков Донецкой области Александр Захарченко. Вместо него на соответствующую должность временно исполняющим обязанности назначили одного из главарей боевиков Дениса Пушилина. На планы боевиков провести псевдовыборы уже отреагировали в МИД Украины. Там заявили, что результаты проведения "выборов" на оккупированном Донбассе будут юридически ничтожными, не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Минские договоренности Евросоюз
Источник: 24 канал
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