В Гданьске смогут проголосовать 1300 украинцев
На участке в Генеральном консульстве Украины в Гданьске к выборам все готово. Здесь стоят на учете, а следовательно может проголосовать — 1300 человек.
Однако, на избирательные участки приходит 30-40 процентов зарегистрированных. Активно голосует молодежь.
"Некоторые не идут на выборы, потому что участок расположен далеко. Есть, кажется, четыре города на всю Польшу", — говорит украинка Наталья, которая будет голосовать в Гданьске.
Напомним, по информации МИД Украины за рубежом создали 112 заграничных избирательных участков. Они действуют в 72 странах мира.
Источник: Телеканал новостей "24"
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