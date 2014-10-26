В Гданьске смогут проголосовать 1300 украинцев

На участке в Генеральном консульстве Украины в Гданьске к выборам все готово. Здесь стоят на учете, а следовательно может проголосовать — 1300 человек.

Однако, на избирательные участки приходит 30-40 процентов зарегистрированных. Активно голосует молодежь.

"Некоторые не идут на выборы, потому что участок расположен далеко. Есть, кажется, четыре города на всю Польшу", — говорит украинка Наталья, которая будет голосовать в Гданьске.

Напомним, по информации МИД Украины за рубежом создали 112 заграничных избирательных участков. Они действуют в 72 странах мира.