Неподалеку от трассы Нюрбургринг в Германии похитили раритетный Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Его владелец прибыл на Grand Prix Oldtimer и припарковал машину перед входом в гостиницу, так как гараж был забит. Оттуда его и похитили.

Автомобиль остается одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов купе с так называемым "крылом чайки". К тому же относится к лимитированной серии из 30 машин с форсированными моторами.

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Как говорят эксперты, такую ​​машину невозможно продать, поэтому она может осесть в частной коллекции или будет реализована по частям.

Владелец машины предлагает четверть миллиона евро вознаграждения тем, кто найдет машину. Хотя ее рыночная стоимость достигает двух миллионов евро.

Из-за наводнения в Нью-Джерси в реку смыло целый автосалон

Хотя Киев и Львов недавно пережили небольшие потопы, они не идут ни в какое сравнение с тем, что случилось, например, в американском штате Огайо, где наводнение смыло дилерский центр в Нью-Джерси.



В Нью-Джерси смыло целый автосалон

Река, вышедшая из берегов смыла машины и разбил их об мост, расположенный ниже по течению. Здесь был весь ассортимент Крайслера-Джипа – не менее 10 машин Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee и пикап Ram 1500.

Обидно то, что полиция предупреждала дилера о возможности затопления, но он проигнорировал эту информацию, за что и поплатился. Однако мэр города заявил, что в городе пострадало много имущества, было подтоплено 285 домов и причинено убытков на общую сумму почти четыре миллиона долларов.

О том, как Mercedes пишет фарами на асфальте, и про хорватский электрический гиперкар Rimac C Two – смотрите в программе.