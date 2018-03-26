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В Харькове горел торговый центр

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В Харькове горел торговый центр
В Харькове горел торговый центр / Фото пресс-службы ГСЧС

26 марта произошел пожар в харьковском торговом центре "Дом торговли центральный". По информации спасателей, огонь вспыхнул из-за возгорания электросети, раненых и погибших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Разведка пожара установила, что в данном торговом заведении на лестнице 2-го этажа горели силовые кабели на площади 2 кв.м., а также электрощитовая в подвале на площади 3 кв.м. Горение полимерных материалов выделяло большое количество опасного дыма", – говорится в сообщении спасателей.

Администрации заведения удалось эвакуировать большинство посетителей и работников на свежий воздух до прибытия спасателей, но некоторые все же остался на верхних этажах здания. Из-за дыма люди потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались.

Учитывая опасность отравления людей продуктами горения, спасатели немедленно организовали их эвакуацию газодымозащитной службы. В сопровождении звеньев ГДЗС из помещений 4-го, 5-го и 6-го этажей наружу был выведен 31 человек,
– рассказывают в ГСЧС.

Благодаря оперативным действиям спасателей и администрации торгового центра удалось избежать погибших и пострадавших. По предварительным данным причиной возгорания является короткое замыкание электрической сети.


В Харькове горел торговый центр


По предварительным данным причиной возгорания является короткое замыкание электрической сети

Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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