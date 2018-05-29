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В Харькове открыли мурал с Кузьмой Скрябиным: фото

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Мурал в честь Кузьмы Скрябина
Мурал в честь Кузьмы Скрябина / 24 Канал

В Харькове открыли мурал с изображением Андрея Кузьменко, более известного как Скрябин. Он никогда там не жил, но теперь его портрет навечно поселился в городе.

На рисунке – одна из самых известных фотографий музыканта, увеличенная в тысячи раз. Именно это фото сделали друзья Андрея Кузьменко, когда тот гостил в Харькове. С эскиза в полноценное граффити на трехэтажке оно превратилось всего за неделю.

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Мурал на честь Кузьми Скрябіна у Харкові
Мурал в честь Кузьмы Скрябина в Харькове

Авторы стенописи признаются, что сложнее всего было воспроизвести ироническую улыбку и добрый взгляд рокера.

Это история о нас сегодняшних. Я встречал много людей, которые честно говорили, что это человек, с которым надо было встретиться. Поэтому у нас есть такой шанс. Хотя его уже и нет с нами, но есть хотя бы шанс посмотреть и вспомнить,
– сказал художник творческой группы Kailas-V Андрей Пальваль.

Видеокомментарий от создателей мурала в память о Скрябине

Без каких-либо реставраций мурал проживет более 10 лет.

К слову, граффити и стены памяти со Скрябиным уже есть в Тернополе и Одессе, однако харьковский стал крупнейшим.

Теги: Новости Украины Андрей Кузьменко "Скрябин" Новости Харькова
Источник: 24 канал
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