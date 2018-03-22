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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

К 50-летию со дня рождения Кузьмы из Скрябина "Укрпочта" выпустит спецмарку

42 Читати новину українською
Андрей Кузьменко Кузьма
Андрей Кузьменко Кузьма

17 августа 2018 года Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма из группы "Скрябин", исполнилось бы 50 лет. К этой дате "Укрпочта" выпустит специальную марку.

Об этом сообщается на сайте "Укрпочты". Отмечается, что выпуск марки запланирован на август 2018 года.

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Кроме этого, "Укрпочта" выпустит марку к 130-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии Ваксман. А в сентябре – серию "Изобретения украинцев, которые изменили мир".

В мае, когда Киев будет принимать финал Лиги чемпионов, тоже запланирован выход марки.

Теги: Новости Украины Андрей Кузьменко "Скрябин"
Источник: 24 Канал
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