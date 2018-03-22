К 50-летию со дня рождения Кузьмы из Скрябина "Укрпочта" выпустит спецмарку
17 августа 2018 года Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма из группы "Скрябин", исполнилось бы 50 лет. К этой дате "Укрпочта" выпустит специальную марку.
Об этом сообщается на сайте "Укрпочты". Отмечается, что выпуск марки запланирован на август 2018 года.
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Кроме этого, "Укрпочта" выпустит марку к 130-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии Ваксман. А в сентябре – серию "Изобретения украинцев, которые изменили мир".
В мае, когда Киев будет принимать финал Лиги чемпионов, тоже запланирован выход марки.
Источник: 24 Канал
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