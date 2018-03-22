До 50-ліття з дня народження Кузьми Скрябіна "Укрпошта" випустить спецмарку

17 серпня 2018 року Андрію Кузьменку, більш відомому як Кузьма із групи "Скрябін", виповнилося з 50 років. До цієї дати "Укрпошта" випустить спеціальну марку.

Про це повідомляється на сайті "Укрпошти". Зазначається, що випуск марки запланований на серпень 2018 року.

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Окрім цього, "Укрпошта" випустить марку до 130-ліття від дня народження лауреата Нобелівської премії Зельмана Ваксмана. А у вересні – серію "Винаходи українців, які змінили світ".

У травні, коли Київ прийматиме фінал Ліги чемпіонів, теж запланований випуск марки.