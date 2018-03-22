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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

До 50-ліття з дня народження Кузьми Скрябіна "Укрпошта" випустить спецмарку

202 Читать новость на русском
Андрій Кузьменко Кузьма
Андрій Кузьменко Кузьма

17 серпня 2018 року Андрію Кузьменку, більш відомому як Кузьма із групи "Скрябін", виповнилося з 50 років. До цієї дати "Укрпошта" випустить спеціальну марку.

Про це повідомляється на сайті "Укрпошти". Зазначається, що випуск марки запланований на серпень 2018 року.

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Окрім цього, "Укрпошта" випустить марку до 130-ліття від дня народження лауреата Нобелівської премії Зельмана Ваксмана. А у вересні – серію "Винаходи українців, які змінили світ".

У травні, коли Київ прийматиме фінал Ліги чемпіонів, теж запланований випуск марки.

Теги: Новини України Андрій Кузьменко "Скрябін"
Джерело: 24 Канал
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