До 50-ліття з дня народження Кузьми Скрябіна "Укрпошта" випустить спецмарку
17 серпня 2018 року Андрію Кузьменку, більш відомому як Кузьма із групи "Скрябін", виповнилося з 50 років. До цієї дати "Укрпошта" випустить спеціальну марку.
Про це повідомляється на сайті "Укрпошти". Зазначається, що випуск марки запланований на серпень 2018 року.
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Окрім цього, "Укрпошта" випустить марку до 130-ліття від дня народження лауреата Нобелівської премії Зельмана Ваксмана. А у вересні – серію "Винаходи українців, які змінили світ".
У травні, коли Київ прийматиме фінал Ліги чемпіонів, теж запланований випуск марки.
Джерело: 24 Канал
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