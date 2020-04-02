В Харькове открыли первый в Украине колл-центр STOP COVID-19: видео
В Харькове открыли первый в Украине волонтерский колл-центр, где ответят на вопросы о коронавирусе. Горячая линия будет круглосуточной. На какие вопросы за 2 тестовых дня уже ответили операторы – читайте в материале 24 канала.
Операторы Центра помощи STOP COVID-19 отметили, что пока было немного телефонных звонков. Те, кто звонили, задавали часто задаваемые вопросы о характерных симптомах коронавируса, а также, как действовать в случае повышения температуры.
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Оператор Алина Шинкарева рассказала, что несколько раз спрашивали, что делать, если температура достигает 37 градусов.
Операторы дают информацию о симптомах, правилах поведения на карантине, количестве больных. Информацию они получают только из надежных источников. Если не могут сразу дать ответ, то перезванивают абонентам позже. Также они предоставляют телефоны врачей и психологов, которые бесплатно консультируют в онлайн-режиме.
Офис Центра помощи STOP COVID-19 / Скриншот с видео
Открыли колл-центр харьковские волонтеры при поддержке бизнеса. Последний предоставил мощную линию связи, которая выдержит даже нашествие звонков.
На телефоне у нас сейчас 20 линий, которые работают на вход. Есть у нас почти 100 волонтеров, которые согласны работать 24 на 7. То есть, мы считаем, что в 5 смен смогут работать все,
– отметил инициатор создания контакт-центра Андрей Шейнин.
Операторы принимают заявки и на благотворительную помощь одиноким людям или жителям отдаленных сел Харьковщины. Их будут выполнять волонтеры и органы социальных служб
Был вопрос о необходимости предоставления какой волонтерской помощи,
– рассказала оператор колл-центра Лидия Зикунова.
Поэтому, волонтерский контакт-центр должен разгрузить государственные горячие линии, а также может стать службой поддержки.
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