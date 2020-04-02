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Ужгородский университет запускает бесплатный онлайн-курс по COVID-19

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Ужгородский университет присоединяется к информированию украинцев о коронавирусе / Освита.ua

Ужгородский национальный университет запустил бесплатный онлайн-курс, который дает базовые знания об особенностях коронавируса. Продолжительность обучения – 2 часа.

Создан он факультетом последипломного образования, пишет пресс-служба ужгородского университета.

К слову: Аккредитацию университетов проведут в онлайн-режиме: детали

Целью проекта является информирование украинцев о распространении и природе инфекции.

Мы собрали актуальную доказательную информацию из надежных и официальных источников, которая будет полезной ежедневно. Данные обновляются на регулярной основе,
– говорится в сообщении.

После завершения курса можно пройти тест и получить сертификат.

Участие абсолютно бесплатное и не требует обязательной регистрации

Чтобы пройти курс нажмите здесь

Что известно о карантине в Украине?
Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца апреля.

Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.

Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.

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Сколько людей умерло от коронавируса в Украине

В Украине уже 20 смертельных случаев от коронавируса:

  • Киев – 1;
  • Черновицкая область – 4;
  • Ивано-Франковская область – 5;
  • Киевская область – 3;
  • Ровненская область – 3;
  • Сумская область – 2.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Учеба Студенты Высшее образование
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