Ужгородский университет запускает бесплатный онлайн-курс по COVID-19

Ужгородский национальный университет запустил бесплатный онлайн-курс, который дает базовые знания об особенностях коронавируса. Продолжительность обучения – 2 часа.

Создан он факультетом последипломного образования, пишет пресс-служба ужгородского университета.

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Целью проекта является информирование украинцев о распространении и природе инфекции.

Мы собрали актуальную доказательную информацию из надежных и официальных источников, которая будет полезной ежедневно. Данные обновляются на регулярной основе,

– говорится в сообщении.

После завершения курса можно пройти тест и получить сертификат.

Участие абсолютно бесплатное и не требует обязательной регистрации

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Что известно о карантине в Украине?

Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца апреля.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.

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Сколько людей умерло от коронавируса в Украине

В Украине уже 20 смертельных случаев от коронавируса: