Ужгородский университет запускает бесплатный онлайн-курс по COVID-19
Ужгородский национальный университет запустил бесплатный онлайн-курс, который дает базовые знания об особенностях коронавируса. Продолжительность обучения – 2 часа.
Создан он факультетом последипломного образования, пишет пресс-служба ужгородского университета.
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Целью проекта является информирование украинцев о распространении и природе инфекции.
Мы собрали актуальную доказательную информацию из надежных и официальных источников, которая будет полезной ежедневно. Данные обновляются на регулярной основе,
– говорится в сообщении.
После завершения курса можно пройти тест и получить сертификат.
Участие абсолютно бесплатное и не требует обязательной регистрации
Чтобы пройти курс нажмите здесь
Что известно о карантине в Украине?
Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца апреля.
Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.
Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.
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Сколько людей умерло от коронавируса в Украине
В Украине уже 20 смертельных случаев от коронавируса:
- Киев – 1;
- Черновицкая область – 4;
- Ивано-Франковская область – 5;
- Киевская область – 3;
- Ровненская область – 3;
- Сумская область – 2.