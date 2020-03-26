Как продление карантина повлияет на украинское образование: детали от Минобразования
Из-за продления карантина даты проведения ВНО, завершения учебного года и даты начала вступительной кампании изменятся. Как пандемия коронавируса повлияет на украинское образование – объясняет министерство образования.
Об изменениях рассказала исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на официальной странице МОН в фейсбук.
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В ведомстве разработали два сценария развития событий.
Карантин продлен – до 24 апреля обучение точно идет по дистанционной форме. Надеемся на лучшее и карантин закончится 24 апреля, но мы должны быть готовы к различным вариантам развития событий. Поэтому МОН разработало два сценария, учитывая ситуацию с карантином,
– пояснила Любомира Мандзий.
Какие меры точно применят
- для студентов вузов невыпускных лет учебный год должен завершиться так же, как планировалось;
- экзаменационно-зачетные сессии университеты проведут дистанционно в том графике, который утвержден заведением. Если обязательную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год;
- для студентов выпускных лет защиты дипломных работ и государственные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации для соискателей степени доктора философии, доктора искусства и доктора наук.
- государственная итоговая аттестация (ГИА) отменяется;
- пробное ВНО состоится в конце мая или в начале июня.
Если карантин закончится до 1 июня
Учебный год
В таком случае учебный год завершится до 1 июля. Все ученики кроме 11-го класса, после карантина заполняют пробелы, которые могут возникнуть во время дистанционного обучения. Учитель указывает, какие темы необходимо дополнительно доработать дома.
Выпускники также заканчивают обучение до конца июня (корректируют пробелы в программе) и готовятся к ВНО.
Даты ВНО
ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается примерно в середине июля. Результаты внешнего независимого оценивания станут известны в конце июля.
Поступление
Вступительная кампания начнется в начале августа.
Студенты тоже почувствуют изменения / фото: Unsplash
Если карантин продолжат летом
Тогда все ученики кроме 11-го класса, завершают обучение в конце мая. Тогда сентябрь 2020 года будет корректирующим. Ученики будут проходить темы, которые, по мнению учителя, недостаточно усвоены. Сам учебный год 2020-2021 продлится до конца июня.
ВНО
ВНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и заканчивается к середине сентября.
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Поступление
В таком случае вступительная кампания завершится до середины октября, а обучение первых курсов начнется в начале ноября. Обучение остальных курсов стартует по плану с 1 сентября.
Смотреть видео трансляции МОН об изменениях в образовании: