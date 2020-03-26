Как продление карантина повлияет на украинское образование: детали от Минобразования

Из-за продления карантина даты проведения ВНО, завершения учебного года и даты начала вступительной кампании изменятся. Как пандемия коронавируса повлияет на украинское образование – объясняет министерство образования.

Об изменениях рассказала исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на официальной странице МОН в фейсбук.

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В ведомстве разработали два сценария развития событий.

Карантин продлен – до 24 апреля обучение точно идет по дистанционной форме. Надеемся на лучшее и карантин закончится 24 апреля, но мы должны быть готовы к различным вариантам развития событий. Поэтому МОН разработало два сценария, учитывая ситуацию с карантином,

– пояснила Любомира Мандзий.

Какие меры точно применят

для студентов вузов невыпускных лет учебный год должен завершиться так же, как планировалось;

экзаменационно-зачетные сессии университеты проведут дистанционно в том графике, который утвержден заведением. Если обязательную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год;

для студентов выпускных лет защиты дипломных работ и государственные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации для соискателей степени доктора философии, доктора искусства и доктора наук.

государственная итоговая аттестация (ГИА) отменяется;

пробное ВНО состоится в конце мая или в начале июня.

Если карантин закончится до 1 июня

Учебный год

В таком случае учебный год завершится до 1 июля. Все ученики кроме 11-го класса, после карантина заполняют пробелы, которые могут возникнуть во время дистанционного обучения. Учитель указывает, какие темы необходимо дополнительно доработать дома.

Выпускники также заканчивают обучение до конца июня (корректируют пробелы в программе) и готовятся к ВНО.

Даты ВНО

ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается примерно в середине июля. Результаты внешнего независимого оценивания станут известны в конце июля.

Поступление

Вступительная кампания начнется в начале августа.



Студенты тоже почувствуют изменения / фото: Unsplash

Если карантин продолжат летом

Тогда все ученики кроме 11-го класса, завершают обучение в конце мая. Тогда сентябрь 2020 года будет корректирующим. Ученики будут проходить темы, которые, по мнению учителя, недостаточно усвоены. Сам учебный год 2020-2021 продлится до конца июня.

ВНО

ВНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и заканчивается к середине сентября.

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Поступление

В таком случае вступительная кампания завершится до середины октября, а обучение первых курсов начнется в начале ноября. Обучение остальных курсов стартует по плану с 1 сентября.

Смотреть видео трансляции МОН об изменениях в образовании: