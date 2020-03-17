ВНО 2020: Минобразования начинает онлайн-подготовку к тестам – по каким предметам и где смотреть

17 марта стартует трансляция курсов подготовки к ВНО во время карантина. Трансляции будут проходить ежедневно до 22 марта на канале "Рада" и ютуб-канале министерства образования.

Об удаленной подготовке к ВНО сообщает пресс-служба МОН.

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По словам заместителя министра образования Любомиры Мандзий, карантин не будет способствовать качественному образованию. Особенно от таких мер пострадают нынешние выпускники.

Мы очень благодарны нашим партнерам – EdEra, Prometheus, BeSmart и Освитории – за то, что согласились поделиться своим контентом и разрешили транслировать его на телеканале "Рада" и YouTube-канале МОН,

– отметила чиновница.

17 марта трансляция начнется в 18:30 и продлится до 21:00.

Расписание трансляций

среда: 8:00 – 9:00 и 18:30 - 21:00;

четверг: 8:00 – 9:00 и 18:30 - 21:00;

пятница: 8:00 – 9:00 и 18:30 - 21:00;

суббота и воскресенье: 10:00 – 20:00 (6,5 часов с перерывами).

Ютуб-канал министерства, где можно будет просмотреть эфиры, здесь.

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