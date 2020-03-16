Дистанционное образование: что это и какие учебные заведения предоставляют такую возможность

Украинское законодательство предоставляет возможность учиться удаленно всем участникам образовательного процесса. Можно организовать самостоятельное обучение, или обратиться в свое учебное заведение.

О возможности учиться дистанционно пишет пресс-служба МОН.

К слову: Как организовать дистанционное обучение школьников – пошаговая инструкция

Дистанционное обучение можно оформить на постоянной основе, а во время карантинных мероприятий – временно.

Дистанционное обучение на постоянной основе теперь доступно для соискателей среднего, высшего и профессионального образования, а также для тех, которые имеет возможность выполнять дистанционно необходимые задачи с помощью образовательных технологий.

Срок обучения на базе среднего высшего образования составляет 6 лет. Среднего профессионального образования – 4,5 года. На базе высшего неюридического образования – 3 года,

– говорится в сообщении.

Какие существуют модели дистанционного обучения

на базе самостоятельного изучения материала (экстернат);

обучение в университете;

обучение в школе;

сотрудничество учебных заведений;

автономные образовательные учреждения;

автономные учебные системы;

дистанционное обучение с использованием мультимедийных программ.

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Отметим, что временная дистанционная модель не влияет на сроки обучения, и является необязательной во время карантина. Для уточнения информации следует обратиться непосредственно в свое учебное заведение.

Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение.

Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.