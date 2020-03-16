Дистанционное образование: что это и какие учебные заведения предоставляют такую возможность
Украинское законодательство предоставляет возможность учиться удаленно всем участникам образовательного процесса. Можно организовать самостоятельное обучение, или обратиться в свое учебное заведение.
О возможности учиться дистанционно пишет пресс-служба МОН.
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Дистанционное обучение можно оформить на постоянной основе, а во время карантинных мероприятий – временно.
Дистанционное обучение на постоянной основе теперь доступно для соискателей среднего, высшего и профессионального образования, а также для тех, которые имеет возможность выполнять дистанционно необходимые задачи с помощью образовательных технологий.
Срок обучения на базе среднего высшего образования составляет 6 лет. Среднего профессионального образования – 4,5 года. На базе высшего неюридического образования – 3 года,
– говорится в сообщении.
Какие существуют модели дистанционного обучения
- на базе самостоятельного изучения материала (экстернат);
- обучение в университете;
- обучение в школе;
- сотрудничество учебных заведений;
- автономные образовательные учреждения;
- автономные учебные системы;
- дистанционное обучение с использованием мультимедийных программ.
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Отметим, что временная дистанционная модель не влияет на сроки обучения, и является необязательной во время карантина. Для уточнения информации следует обратиться непосредственно в свое учебное заведение.
Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение.
Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.