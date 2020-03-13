Как организовать дистанционное обучение школьников – пошаговая инструкция
В эпоху распространения новейших технологий организовать дистанционное обучение не является проблемой. Более того, учиться используя смартфоны и ноутбуки для детей будет интересным опытом. Как организовать дистанционное обучение для учеников во время карантина – читайте в нашем материале.
Советы по организации дистанционного обучения дает финалист всемирного конкурса Global Teacher Prize Ukraine, пишет Освитория.
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Три недели карантина действительно могут перевернуть весь учебный план учителя, однако не стоит расстраиваться. Лучше подумайте как вы организовывали обучение в стационарном режиме, и просто примените привычные методики в онлайн-режиме.
Как организовать дистанционное обучение – пошаговая инструкция
Виртуальный класс "ClassDojo"
Одна из самых удобных платформ для дистанционного обучения, разработанная британскими учителями. Работает на ноутбуках, ПК, планшетах и мобильных устройствах (для последних надо загрузить приложение).
Принцип работы: Учитель регистрируется на платформе и создает свой "класс", добавляя туда учеников. Далее учитель создает публикации. К ним можно прикреплять задания в PDF-файлах, ссылки на веб-ресурсы, фотографии или скрины учебников.
Ученики со своей стороны выполняют задание. Можно нарисовать работу, сфотографировать или снять короткое видео и отправить учителю.
Плюсом платформы также есть возможность комментирования. То есть учитель создает задание, а ученики могут его комментировать и задавать учителю дополнительные вопросы. У каждого задания есть свой дедлайн.
Оценивание происходит с помощью виртуальных баллов. Учитель может присваивать каждому ученику баллы, а тот будет видеть как справился с заданием. За несвоевременно выполненные или задания с ошибками можно снимать баллы.
Также существует опция отслеживания родителями успешности ученика. Доступ к баллам конкретного пользователя сможет предоставлять учитель.
Группы в мессенджерах
Еще один способ коммуникации с учениками. Здесь тоже учитель отправляет задания, и получает выполненные. Однако описанная выше платформа является более удобной, ведь разработана специально для обучения.
Объясните правила игры
Обучение в онлайн-режиме понравится ученикам / фото: Unsplash
С первых дней карантина следует объяснить детям, что на самом деле карантин – это не продолжение каникул. Договоритесь как вы будете работать ближайшие три недели. Установите временные рамки выполнения заданий и объясните, что в онлайн-режиме работать будет еще веселее чем стационарный образом.
Делайте прямые трансляции
Хотя бы раз в неделю устройте общую беседу с учащимися через прямую трансляцию. Это поможет детям не терять связь со школой и мотивировать их к выполнению заданий.
Замена интернета
Бывает, не у всех учеников есть доступ к интернету. В таком случае можно проявить креативность. Для начала надо обеспечить учащихся бумажными раздаточными материалами. Тогда в телефонном режиме договоритесь когда ученик должен сдать выполненные задания.
У школы на улице можно установить почтовый ящик и вбрасывать туда в указанное время файлы с роботами. Через указанное время ученики забирают проверенные файлы с объяснением учителя. Олдскульно, но очень интересно.
Больше электронных ресурсов
Для контроля и проверки знаний онлайн удобной является система ClassTime. Это бесплатный тестовый сервис, где учитель может использовать 9 совершенно разных и нестандартных типов вопросов. Здесь тоже можно предоставить доступ ученикам и даже организовывать контрольные.
Для подготовки к ВНО – Ilearn.
Еще одна онлайн-платформа, которая достойна внимания – GIOS, которая на время карантина до 3 апреля предоставляет бесплатный доступ ко всем онлайн-курсам по математике с 5-го по 9-й класс для всех учителей и учеников.
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Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение.
Запрещено проводить массовые мероприятия, а спортивные события будут происходить без зрителей. Карантинные меры продлятся до конца марта.