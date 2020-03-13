Як організувати дистанційне навчання школярів – покрокова інструкція

В епоху поширення новітніх технологій організувати дистанційне навчання не є проблемою. Більше того, вчитись використовуючи смартфони та ноутбуки для дітей стане цікавим досвідом. Як організувати дистанційне навчання для учнів під час карантину – читайте в нашому матеріалі.

Поради щодо організації дистанційного навчання дає фіналіст всесвітнього конкурсу Global Teacher Prize Ukraine, пише Освіторія.

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Три тижні карантину справді можуть перевернути весь навчальний план вчителя, проте не варто засмучуватись. Краще подумайте як ви організовували навчання в стаціонарному режимі, та просто застосуйте звичні методики в онлайн-режимі.

Як організувати дистанційне навчання – покрокова інструкція

Віртуальний клас "ClassDojo"

Одна з найзручніших платформ для дистанційного навчання, яку розробили британські вчителі. Працює на ноутбуках, ПК, планшетах та мобільних пристроїв (для останніх треба завантажити застосунок).

Принцип роботи: Вчитель реєструється на платформі та створює свій «клас», додаючи туди учнів. Далі вчитель створює публікації. До них можна прикріплювати завдань PDF-файли, посилання на веб-ресурси, фотографії або скріни підручників.

Учні зі свого боку виконують завдання. Можна намалювати роботу, сфотографувати чи зняти коротке відео та надіслати вчителю.

Плюсом платформи також є можливість коментування. Тобто вчитель створює завдання, а учні можуть його коментувати та ставити вчителю додаткові питання. У кожного завдання є свій дедлайн.

Оцінювання відбувається за допомогою віртуальних балів. Вчитель може присвоювати кожному учню бали, а той бачитиме як впорався із завданням. За невчасно виконані або завдання з помилками можна також знімати бали.

Також існує опція відстежування батьками успішності учня. Доступ до балів конкретного користувача зможе надавати вчитель.

Групи у месенджерах

Ще один спосіб комунікації з учнями. Тут теж вчитель надсилає завдання, та отримує виконані. Проте вище описана платформа є зручнішою, адже розроблена спеціально для навчання.

Поясніть правила гри



Навчання в онлайн-режимі сподобається учням / фото: Unsplash

З перших днів карантину варто пояснити дітям, що насправді карантин – це не продовження канікул. Домовтесь як ви працюватимете найближчі три тижні. Встановіть часові межі виконання завдань та поясніть, що в онлайн-режимі працювати буде ще веселіше ніж у стаціонарний спосіб.

Робіть прямі трансляції

Хоча б раз у тиждень влаштуйте загальну розмову з учнями через пряму трансляцію. Це допоможе дітям не втрачати зв'язок зі школою та мотивуватиме до виконання завдань.

Заміна інтернету

Буває, що не усі учні мають доступ до інтернету. В такому випадку можна проявити креативність. Для початку треба забезпечити учнів паперовими роздатковими матеріалами. Тоді у телефонному режимі домовтесь коли учень повинен здати виконані завдання.

Біля школи на вулиці можна встановити поштову скриньку та вкидати туди в зазначений час файли з роботами. Через домовлений час учні забирають перевірені файли з поясненням вчителя. Олдскульно, проте дуже цікаво.

Більше електронних ресурсів

Для контролю й перевірки знань онлайн зручною є система ClassTime. Це безкоштовний тестовий сервіс, де вчитель може використати 9 абсолютно різних і нестандартних типів запитань. Тут теж можна надати доступ учням та навіть організовувати контрольні.

Для підготовки до ЗНО – Ilearn.

Ще одна онлайн-платформа, яка варта уваги – GIOS, яка на час карантину до 3 квітня надає безкоштовний доступ до всіх онлайн-курсів з математики з 5-го по 9-й клас для всіх вчителів і учнів.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання.



Заборонено проводити масові заходи, а спортивні події відбуватимуться без глядачів. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.